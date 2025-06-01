洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內餐具廚具該怎麼擺，見解略有不同。洗碗機示意圖者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

洗碗機裡，鍋碗瓢盆刀叉筷該怎麼擺，誰先誰後，誰上誰下，每個人做法不一。心理學者指出，其實就像處理生活瑣事，不同事物優先處理順序也不同，而家用電器大廠惠而浦(Whirlpool)公司對怎麼擺提供基本建議。

今日美國報(USA Today)報導，惠而浦提供的洗碗機內部，待洗滌餐具、廚具擺放基本建議如下：一、把盤子朝中間擺，如此洗碗機噴水往上，才能洗好沖淨；二、別把待洗餐具擺得太擁擠，這樣才能徹底洗淨；三、只把適用洗碗機的餐具放進去洗，不沾鍋廚具、刀、精緻瓷具、很薄的玻璃器皿、木質或銀質餐具及鑄鐵鍋別用洗碗機洗。

聖瑪莉大學(Saint Mary's University)心理學教授費雪(Maryanne Fisher)及惠而浦公司都建議，玻璃水杯、馬克杯、高腳杯、塑膠餐具如食物保鮮盒、小碗小盤及大的刀叉器具，應擺在洗碗機上層架子。大型盤子、碗盆、鍋子及銀餐具放在下層。

至於布局該怎麼擺，眾人看法差異較大。費雪建議，要由前往後擺放。惠而浦表示，杯盞類飲用器皿應放在洗碗機的上層架，沿著邊由前往後擺。另外，惠而浦表示，大型碗缽、平底鍋及其他烘焙類器具應放在洗碗機下層架的後頭，或挨其兩邊陳放。湯匙及叉子的柄部應朝下，才能確保洗淨，刀的刃部也要朝下以免受傷。

可能許多人都習慣把油汙沖掉後再進洗碗機，認為這樣比較乾淨且更有效率，然而惠而浦及費雪都反對碗盤先沖過再擺進洗碗機，尤其是加洗碗精沖，原因在洗碗精反而會干擾機器的洗淨過程。