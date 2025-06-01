78歲婦靠社安金度日不敢亂花 住車上一天餐費僅2元

佛州78歲婦人無家可歸，只好睡車上。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Teona Swift）

愈來愈多佛州老年人為無家可歸傷透腦筋，例如78歲婦人卡洛琳，乾脆住車上，每天僅吃一餐，到聯邦醫療保險(Medicare)免費提供的健身房淋浴。其實全國50歲以上失去安身之處的人數目愈來愈多，原因之一在租金 太貴，但整體成因遠更複雜。

佛州地區電視台WSVN 7News指出，卡洛琳的故事5月13日報導出來時，她已在自己小汽車上住了兩個月；她的收入僅僅有社會安全金(Social Security)，她不願透露數額多少，但平均退休 勞工月領社安金 約2000元。

卡洛琳賣掉她很多財物，但就是錢不夠用。沒有房沒有床，她乾脆就睡在車裡。幸好她有參加聯邦醫療保險，還可以免費到健身房淋浴；飲水方面，她買桶裝水，每天只吃一餐，價錢2.02元。

邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)「無家信託」(Homeless Trust)理事長布克(Ron Book)指出，無家可歸的老年人健康特別脆弱，容易早衰死亡；無家可住的光景已大幅改變，社區裡的人不要以為事不關己，因為自己的爸媽、祖父母都可能陷入人生第一次無屋可住。

7News報導，2019年年紀65歲或以上的邁阿密戴德民眾無家可歸者近8%，到了2024年已成長到14%，預計到2030年來到22%。

美國聯邦遊民 問題跨部門委員會(U.S. Interagency Council on Homelessness)指出，50歲及以上民眾，在無家可歸的族群裡，數目成長最快。「全國終結無家可歸聯盟」(National Alliance to End Homelessness)報導，在2023年有13萬8000位55歲及以上民眾體會到晚上沒地方住，占整體遊民的20%；在2020年，年紀在65歲或以上的國人，有500萬人活在赤貧線以下，也就是獨居戶年收入在1萬2760元。

老年人負擔不起住屋的原因複雜，有些人工作一輩子，退休時卻只能靠社安金收入過活，據統計，20%的50歲或以上美國人沒有退休儲蓄。而租屋機構Zillow指出，單臥房間月租接近1600元，是筆沉重負擔。租金以外，健保 費用隨著年齡會調升，老年人往往被迫在醫藥開支與其他開支中做抉擇。