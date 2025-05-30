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以為是爛片卻看上頭 5部劇「黑翻紅」播出後好評不斷

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「三體」劇照。（取材自微博）
「三體」劇照。（取材自微博）

觀眾觀劇期待與實際感受常有落差，近期「搜狐」整理出五部「原以為是爛片，卻越看越上頭」的中國影視作品，報導指出這些作品憑藉出色劇情與演員表現，逆轉初期觀感，在口碑中逐漸發酵，不少劇集更在播出後收穫高分評價。

「三體」──科幻大作成功改編 觀眾期待續集

由張魯一、于和偉、陳瑾主演的「三體」改編自劉慈欣同名小說，豆瓣評分高達8.7。觀眾普遍認為劇情邏輯清晰，即便未讀過原著也能理解，改編誠意十足。雖然部分情感表達略顯生硬，整體仍不失為一部成功的科幻劇，甚至激發觀眾回頭閱讀原著的興趣。

繁花」──王家衛風格濃厚 老上海魅力盡現

同樣獲得8.7高分的「繁花」，由胡歌馬伊琍、唐嫣主演，以濃郁的王家衛美學風格及道地滬語呈現90年代上海風貌。配樂懷舊，人物群像鮮明，尤其辛芷蕾詮釋的李李備受好評。該劇融合文藝氣質與市井風情，被觀眾譽為一部頂配「團寵爽劇」。

「繁花」劇照。(澤東電影、MyVideo提供)
「繁花」劇照。(澤東電影、MyVideo提供)

「去有風的地方」──慢節奏療癒劇 刻畫群像人生

劉亦菲李現主演的「去有風的地方」以8.8分進入榜單。雖然中段節奏稍慢，但劇中對創業者、離婚女性、小鎮居民等群像角色的描寫真實動人。特別是奶奶一角深受觀眾喜愛，她的靈動形象象徵著年齡之外的年輕心靈，也讓不少觀眾對田園慢生活產生嚮往。

「去有風的地方」劇照。(中天娛樂台提供)
「去有風的地方」劇照。(中天娛樂台提供)

「我的阿勒泰」──敘事細膩 描繪純粹愛情與草原生活

評分高達8.9的「我的阿勒泰」由馬伊琍、周依然主演，以細膩鏡頭語言描繪新疆草原與游牧生活。劇中巴太與文秀間自然萌生的情感、女導演克制的敘事風格，以及無凝視式的戀愛描寫，深受女性觀眾青睞。結局略理想化，但整體仍令人回味無窮。

「我的阿勒泰」劇照。（取材自澎湃新聞）
「我的阿勒泰」劇照。（取材自澎湃新聞）

「陳情令」──話題改編劇 江湖故事扣人心弦

最後入榜的是由肖戰、王一博主演的「陳情令」，雖然評分略低為7.7，但劇情結合奇幻、懸疑與友情等元素，成功塑造出魏無羨與藍忘機的江湖歷險。肖戰演技深受肯定，角色刻畫飽滿，整體為一部具觀賞性的武俠劇，即便在改編爭議中仍保持高人氣。

「陳情令」劇照。(WeTV提供)
「陳情令」劇照。(WeTV提供)

王家衛 馬伊琍 肖戰 繁花 李現 劉亦菲 胡歌

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