混搭長更好、怎麼澆水 新手10要訣打造自家香草花園

建立自己的香草花園，不僅賞心悅目，還能省下香料費用。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Lachlan Ross）

許多人都有過在雜貨店花大錢買一包新鮮香草，結果用不完，只能看著剩下的鼠尾草與香菜變質腐敗的經驗，不妨試試在廚房建造自己的香草花園，省事又賞心悅目。Daily meal報導，多種受歡迎的香草其實很容易種植，現代也有自動澆水花盆、生長燈等懶人工具，讓照顧花草更簡單。以下是10個在自家廚房打造香草花園的要訣。

1. 考慮料理常用的香料

種植自己食用的植物最棒之處，便是不再受限於雜貨店販售的項目。到當地種苗園可以看到琳瑯滿目的品種；但廚房的空間有限，建議先選擇平常料理會用到的香草，掌握基本需求後，剩餘空間可再嘗試新植物。

2. 挑選適合土壤

美麗又富饒的香草花園始於肥沃的土壤，但後院的泥土不見得符合條件，改良土壤也不一定可行。建議從商店購買盆栽專用土壤，一勞永逸；外面的泥土可能含有汙染物或過於緊實，而盆栽用土是專為盆內種植而調配，添加泥炭苔（peat moss）、堆肥、蚯蚓糞、營養豐富的糞肥與促進透氣與排水的礦物質，避免植物積水而腐爛。注意盆栽土與園藝 土、表土不同，園藝土適用戶外種植，而表土用於填滿花園內的坑洞。

3. 瞭解不同品種的需求

雖然香草植物被認為容易栽種，但仍要留意不同品種需要不等的水、光線與空間。首先確定哪些是「軟香草」（soft herbs）或一年生草本，這些植物在生長季節內走完生命周期；或多年生草本，這些植物在適當條件下可生長數年，所以需要提供更多空間。多年生草本通常偏好排水性佳的土壤，對光照需求較彈性；而一年生草本則偏好較高濕度與陽光。

常見的多年生草本包含奧勒岡葉、迷迭香、百里香、鼠尾草與蝦夷蔥。歐芹為二年生草本。羅勒在特定氣候下為多年生，但在經歷霜凍的環境下為一年生。香菜在溫度起伏下會快速結籽，所以想在廚房內種植的話，需要定期換新。若種植薄荷，切記與其他香草分開，因為薄荷生長飛快，短時間就會佔據所有空間。

4. 從幼苗開始種

從種子開始種雖然更實惠，但也更花時間。如果是急於收成的園藝新手，或生活繁忙而很難抽出時間照顧植物的人，從幼苗開始種更理想。幼苗已經熬過不確定性的發芽階段，意即植物已經在戶外或非人為控制的環境內一段時間，具有一定恢復力，較能在室內茁壯生長。購買幼苗時，也較方便挑選最健康的苗株，增加成功率。

5. 採用同伴種植

同伴種植（companion planting）是一種刻意將不同植物種在一起，讓彼此相互扶持生長的理念。有些香草能驅逐害蟲，有些則能在土壤下製造其他植物所需的化合物。

歐芹是一種很厲害的伴生植物，可以協助附近的羅勒、迷迭香等多種香草；蝦夷蔥適配龍蒿、墨角蘭偏好薰衣草、百里香與獨活草是絕配，而奧勒岡葉能搭配大部分香草。

6. 選擇正確容器

剛開始建立香草花園時，可能很容易傾向美觀勝過實用，但為了有更好的收穫，折衷並提供每株植物需要的礦物質與空間才是上策。所有香草植物都需要良好排水，因此容器底部都要有洞，以排出多餘的水。

羅勒與香芹等軟嫩香草需要保持根部濕潤，所以適合防水的陶瓷或塑膠容器；迷迭香與鼠尾草等地中海香草偏好如陶土的多孔材質，土壤能在澆水間隔完全乾燥。選擇容器時，也要考慮能獲得充足光照的高度，如果需要頻繁換位置，最好選用小而輕的盆栽。

建立自己的香草花園，不僅賞心悅目，還能省下香料費用。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Sutee Vichaporn）

7. 購置所需光照

環境光照不足也不用擔心，藉由室內光照系統的協助，整年仍能收獲一片芳香可口的香草園。市面上的選擇多樣，而精緻的生長燈能模擬陽光的溫暖與明亮，不同色調刺激不同的生長特性，如藍光促進蔬菜生長、紅光協助花朵盛開。全光譜燈能提供每個生長階段所需安全的LED光源。記得給光照系統搭配一個計時器，全年讓植物輕鬆享受夏日陽光。

8. 聰明地澆水

就算是最懶人的植物也要注意澆水。基本上，盆栽裡的土壤相較地面土壤更快乾燥，因此需要注意讓植物保持水分。而且香草植物相比一般植物對濕度更敏感，雖然軟嫩香草需要比地中海香草更多水，但不要讓任何植物泡在水中。

當表層土下方的植物基部周圍的土壤變乾燥時，就該好好澆水了。確保在植物周遭澆水，而不是從植物上方澆，並且別讓植物在過多的水裡浸泡超過15分鐘。

9. 害蟲防治

種在室內的植物仍會吸引害蟲。當廚房花園成形後，務必定期檢查葉片和花苞，留意害蟲跡象。有時可能看到新生的葉子上出現黏稠閃亮的殘留物，或葉子變黃捲曲。如果發現蚜蟲或卵，立刻噴灑強力水柱或用濕抹布擦掉，然後對植物噴灑環保溶液，些許肥皂水、稀釋乙醇亦可。

10. 享用成果

定時修剪植株可促進新芽生長、增加通風，維持香草植物的健康。讓植物過度生長毫無益處，一旦成熟可以使用乾淨剪刀放心修剪。蝦夷蔥與歐芹等莖較長的植物，應該從靠近根部處剪取，羅勒、迷迭香、龍蒿、奧勒岡葉、薄荷等枝葉繁茂的植物會越剪越生長茂盛，修剪時應該剪新枝，避開木質莖。若想讓香草活得久就應避免讓它們開花，因為開花代表植物進入生命末期，準備為下一代播種。