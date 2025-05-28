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三星座「自視天才」 獅子高調得意、他嘴巴不說其實很驕傲

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哪三個星座對自己信心十足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）
哪三個星座對自己信心十足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

「再怎麼努力還是不夠完美，我要是天才該有多好啊！」或許很多人都曾有這種慨嘆，懊惱自己才華不足，不過，也有一些人「自我感覺良好」，認為世上沒有誰比得過自身的聰明才智。不管是哪種個性，其實如果常對自己信心喊話，久而久之也能培養出珍貴的正能量。日本媒體「占TV」近日分析，哪三個星座對自己信心十足、他人難敵。

第3名：射手座

射手座充滿挑戰精神，什麼都想嘗試看看，支撐他們這股行動力的，正是內心的信念「我就是天才！」當事情順利時，他們會得意地說「看吧，我就說嘛！」即使失敗了，也會安慰自己說「就算是天才也有失誤的時候。」總之他們始終正面思考，什麼都往好的方向去解讀。

第2名：水瓶座

水瓶座有靈光乍現的直覺，也擁有與眾不同的感受力，他們從小就會隱約覺得「我和周圍的人好像有點不一樣」，這種感覺會隨著年齡增長愈來愈強烈。尤其在創意方面更能傲視群雄，心裡會浮出「我根本天才！」的優越感。不過即使這樣想，他們通常也不會說出口，這正是重視和諧的水瓶座特有的風格。

第1名：獅子座

獅子座總是充滿自信，當被周圍人誇獎的時候，他們會得意地說「我厲害是理所當然的！」因為他們心裡毫不懷疑自己就是天才。獅子座有一種特性，自己生來就該像太陽一樣成為眾人焦點的存在，也因為對自己充滿信心，他們才能如此積極地朝著夢想邁進。

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