導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》自播出以來話題不斷。（圖取自劇照）

古裝權謀劇「藏海傳」自播出以來話題不斷，精緻的特效、緊湊的劇情與演員的精彩表現吸引觀眾目光。該劇由知名導演鄭曉龍執導，主演陣容包括肖戰 、張婧儀與黃覺等，開場即以墓地探險、陰兵現身等場景震撼登場，奠定了全劇神秘又高能的基調。

根據《搜狐》報導，「藏海傳」劇情主打權謀布局與反轉設計，節奏明快、場面張力十足，角色之間的戲劇衝突也讓人目不轉睛。肖戰飾演的男主角「藏海」展現出角色的隱忍與堅決，在與黃覺飾演的「平津侯」對手戲中火花四射。導演對服裝設計亦用心良多，無論是日常造型或華麗官服，都細膩刻畫角色身份與地位。

不僅如此，劇中小演員的哭戲與角色張力也備受讚譽，網友普遍認為「藏海傳」無論演員表現還是製作水準皆屬上乘。導演鄭曉龍更透露，當初邀請肖戰與黃覺出演時，兩人甚至未閱讀劇本、不談片酬，只詢問檔期即可，展現出對導演的高度信任與對劇本角色的極大興趣。

肖戰飾演的男主角「藏海」展現出角色的隱忍與堅決。（圖取自劇照）

製片人張本也打破外界對肖戰「頂流」標籤的刻板印象，強調選角並非因其流量，而是因他對角色的投入與專注。他直言：「我完全能明白為什麼粉絲喜歡他，他是一個非常投入、倔強且愛鑽研的人。」導演鄭曉龍亦公開表示，肖戰的努力、專注是他親眼見證的，並非浮誇包裝。

黃覺則盛讚肖戰的表現幾近完美，不僅台詞功底深厚，情感表達也極具感染力。他也透露，「藏海傳」中最大的亮點正是肖戰本身，加上自身眼神戲的詮釋，成功為全劇增添不少戲劇張力。