會員大推10種好市多商品 小零食多次回購、醬料食用油品質佳

從食用油到頂級牛肉，好市多會員狂推10種好市多商品。好市多示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多 （Costco ）以商品量大、價錢便宜而聞名，但他們還有獨家販售的商品，從頂級食用油到上等的起司和肉種類眾多，這也是為什麼很多廚師和美食愛好者一定要辦張好市多的會員卡，Eat This, Not That報導，有10種好市多獨賣商品極具人氣，會員推薦一定要買來一試。

1. 熟成帕瑪森起司及羅馬綿羊奶起司（Aged Parmesan and Romano）

好市多的起司區無與倫比，特別是硬起司。有網友大推24個月熟成的帕瑪森起司，因為其他地方幾乎找不到，就算找到也很貴。

羅馬佩科里諾起司（pecorino romano）也獲很多好評，有網友說他和妻子盲測吃了好市多和其他地方買的起司，好市多的起司吃起來有堅果風味，口感如奶油，輕易勝出。

2. 切達起司（Cheddar Cheese）

好市多販售最正宗的愛爾蘭切達起司，一名從英國搬到美國定居的網友說，他花了很多年尋找真正的切達起司，在好市多看到切達起司的時候他就知道找到家鄉味了。

3. 純酪梨 油（Real Avocado Oil）

Chosen Foods的純酪梨油人氣很高，有網友說酪梨油除了好市多的兩個牌子，其他大部分都是假的，好市多的不但純，價格也最漂亮。

4. Crazy Cuizine橙花雞（Crazy Cuizine Orange Chicken）

這款橙花雞被網友大讚是最好吃的，有人說她以前都買Trader Joe’s的，但現在變得很難吃，其他牌子的也很差，只有好市多的最棒，用氣炸鍋炸後簡直是人間美味。

5. 進口酒類（Imported Alcohol）

好市多的酒駕前都很親民，網友說最超值的是日本響（hibiki）威士忌、山崎（yamazaki）威士忌和白州（hakushu）威士忌，其他地方找不太到，好市多的價格更是便宜到令人難以置信。

6. Fruit Riot組合包（Fruit Riot Variety Pack）

好市多粉絲頁Costco Finds說Fruit Riot組合包近期售價10.99元，大家搶翻了；組合包裡有三種口味，綜合莓果、檸檬萊姆和青蘋果，綜合莓果讓人一吃就上癮。

7. Grillo’s醃黃瓜（Grillo’s Pickles）

網友說只有在好市多才能買到大容量的Grillo’s醃黃瓜，Walmart也有賣但很小一罐，根本不夠吃。

8. 紅心橄欖（Stuffed Olives）

一名會員說好市多的紅心橄欖裡塞了大蒜和墨西哥辣椒，讓人一吃就上癮，所以她必須一次買兩罐，因為她的家人每次吃的時候彷彿在吃爆米花，一顆接一顆停不下來。

9. 頂級牛肉（USDA Prime Beef）

網友說其他超市的頂級牛肉選擇都不如好市多的多。一名網友說她聽說很多人擔心吃了好市多牛肉會生病，但她身邊沒發生過，而她每次吃都煮三分熟，自己和家人及客人都沒有人出過事。

10. Primal Kitchen蛋黃醬（Primal Kitchen Mayo）

Primal Kitchen蛋黃醬是用酪梨油製成，吃起來非常美味，網友說這也是廚房調味品中必囤的醬料之一。