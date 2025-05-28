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美股逆轉秀全因「TACO」 這是什麼川普新術語？

編譯季晶晶／綜合外電
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美股市場出現新術語「TACO交易」，投資押注「川普終究會退縮」。(美聯社)
美股市場出現新術語「TACO交易」，投資押注「川普終究會退縮」。(美聯社)

市場最近期出現新術語「TACO交易」，形容川普關稅政策反反覆覆。他會先宣布高關稅，引發市場恐慌，隨後迅速撤回或延緩實施，促使市場大漲。昨日（周二）道瓊指數暴漲741點，分析師指出這正是「TACO」（Trump Always Chickens Out的縮寫，意即「川普終究會退縮」）效應的典型表現。

事情始於上周五，川普無預警宣布6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，導致三大指數重挫。但他周日晚間又突然改口，表示應歐盟執委會主席范德賴恩要求，將實施生效日延至7月9日，美股周一因國定假日陣亡將士紀念日休市，周二隨即強勁反彈。

金融時報專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）最先提出TACO交易的概念，指市場已看穿白宮對經濟壓力的低容忍度。密西根大學經濟學和公共政策教授沃爾弗斯（Justin Wolfer）批評，川普政策反覆創造了前所未有的市場混亂，投資人開始押注他的決心能持續多久。

「TACO交易」一詞能否成為市場主流仍有待觀察，但已凸顯當前投資環境的特殊性。

川普 關稅

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