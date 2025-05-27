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不想沾化學...用這款精油調出天然驅蟻劑 噴霧或擦拭都有效

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廣藿香精油是天然的最佳驅蟻方法。螞蟻示意圖。（取材自pexels.com@ Jimmy Chan）
廣藿香精油是天然的最佳驅蟻方法。螞蟻示意圖。（取材自pexels.com@ Jimmy Chan）

廚房有各種食材、食物殘渣、調味料，還有烹煮食物的殘留氣味，是螞蟻的美食天堂，但人們可不樂見廚房出現螞蟻大軍。Daily Meal報導，使用廣藿香（patchouli）精油就能讓螞蟻從家中廚房銷聲匿跡，方法不僅簡單又天然，不用擔心使用化學藥劑汙染食材或家人不慎誤食。

一份刊登於2013年Acta Tropica期刊的研究指出，廣藿香精油對三種螞蟻品種可以驅逐作用，分別為Camponotus melanoticus、Camponotus novograndensis以及Dorymyrmex thoracicus，研究人員發現廣藿香對這三種螞蟻來說是有毒的驅蟲劑，即便劑量不多，也能讓牠們癱瘓、中毒和顫抖，還有其他研究發現廣藿香精油也可以驅逐一些蚊子、白蟻、蒼蠅和粉蝨。

使用廣藿香精油驅蟻有多種方式，但共同原則是要選用百分之百天然的廣藿香精油。若要用噴霧方式，製作方法為先拿一個噴霧瓶和酒精，因為精油和水不易混合，酒精可做為增溶媒介，也可以用伏特加。

在噴霧瓶中加入一匙消毒酒精或伏特加，再滴30滴廣藿香精油，最後加半杯水就完成了，可以直接噴螞蟻或家中任何發現有螞蟻入侵的區域，記得每次使用前將溶液充分搖勻後再噴；也可以在混合液中加入其他也有驅蟻效果的精油如薄荷、肉桂、檸檬香茅和雪松。

如果很喜歡廣藿香的味道，也可以滴5至10滴到擴香棒上，插在瓶中放在廚房，讓廚房充滿廣藿香的味道，螞蟻就不敢靠近。還有一種方法是在棉球上滴5至6滴廣藿香精油，放在螞蟻會進入廚房或在廚房出沒的地方，如櫥櫃、門、抽屜或窗框等，也可以用滴了精油的棉球輕拭這些地方，之後每兩天更換新滴精油的棉球，直到沒有螞蟻蹤影為止。

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