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超級富豪愛把黃金存「東方日內瓦」 不是瑞士是這1小國

編譯葉亭均／綜合外電
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愈來愈多超級富豪將實體黃金移往海外，而新加坡正成為這些富豪藏金的熱門地點。(美聯社)
愈來愈多超級富豪將實體黃金移往海外，而新加坡正成為這些富豪藏金的熱門地點。(美聯社)

隨著經濟和地緣政治不確定性擾亂市場，愈來愈多超級富豪將實體黃金移往海外，而新加坡正成為這些富豪藏金的熱門地點。

舉例來說，在靠近新加坡機場、戒備森嚴的一棟建築內，鋼鐵大門背後儲存價值約15億美元黃金和銀條。這座名為「堅儲城」（The Reserve）的財富保護設施設有諸多私人金庫和一個高大的儲藏室，儲藏室內排列著數千個保險箱，堆疊高達三層樓。

堅儲城所屬的銀勝公司創辦人格思恩（Gregor Gregersen）表示，今年首四個月，這座貴金屬儲存庫接到的黃金和白銀儲存訂單比去年同期大增88%。 堅儲城同時也銷售金條和銀條，上述同期間銷量暴增200%。

格思恩說：「許多高淨值客戶正觀察關稅、世界變化情勢以及地緣政治動盪的可能性。將實體黃金存放在新加坡這樣安全的司法轄區，交給他們能夠信賴的機構管理，這種想法正成為大趨勢。」他說，九成的新訂單來自新加坡以外。

金價今年來頻創新高，反映美中貿易緊張情勢、美國資產在4月遭拋售，資金湧入黃金避險。黃金現貨價格27日盤中報每英兩3,341美元，一些市場觀察人士認為明年金價可能衝上每英兩5000美元的天價。

格思恩表示，富人日益選擇實體黃金而非僅在帳面上持有「紙上」黃金，是因為他們不希望過度擔心價格波動，而且無須忍受機構倒閉時「紙黃金」變「廢紙」的風險。

另一方面，不信任本國銀行系統的富豪，則會把實體黃金轉移到瑞士、新加坡和杜拜的金庫。

為富人提供移民與理財建議的業者Millionaire Migration創辦人薩弗瑞表示，新加坡受到富豪青睞的原因，是因為被視為「東方日內瓦」，是政治和經濟穩定的安全司法轄區，而且位處交通樞紐，交通極為便利。他說，雖然杜拜也受到歡迎，但在當地儲存黃金，必須歷經更多書面作業，手續較為繁複。

新加坡 金價 保險

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