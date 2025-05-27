錢老是留不住？命理師點名5大禁忌：錢包裡別放這1物

黑色皮夾示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emil Kalibradov）

許多人明明開銷不多，月底卻發現收入全花光光，或有在省吃儉用，存款卻遲遲沒有增加。日媒指出，這可能與家中「氣的流動」有關。事實上，財運不佳者的家裡，往往有許多共通點，日本 命理師就列出以下5大NG行為，可能導致財運不順。

玄關太亂、鞋子亂丟

玄關是吸收新運氣的「運氣入口」。如果此處雜亂不堪，或者鞋子隨意擺放，好運就不容易進入家中。特別是鞋子會強烈吸收主人的氣，如果隨意放置不整理，進而也會影響財運。命理師建議鞋子應放入鞋櫃收好，就算玄關沒有多餘空間，只要把鞋子排列整齊，也能把氣的流動理順。

家中正西方位擺設雜物

家中正西方位是掌管「財運」的重要位置。只要將該處物品整齊排列，就能理順氣的流動。建議檢查是否有隨手放置的物品集中在西方，並利用收納用品等來保持整齊。這麼做就能讓財運的流動變得更順暢。

財物存放處對面放置鏡子

鏡子在風水中被視為會「反射映照物之氣」。如果在錢包、存錢筒或保險 箱的正對面放置鏡子，可能會將原本想儲蓄的金錢之氣反射到外頭。因此在擺放財物時需要特別注意。如果想要保護財運，應避免讓放置金錢的空間與鏡子相對。

廁所太髒不清理

廁所與財運有緊密的關係。若廁所有惡臭或髒汙，就會產生不好的氣，影響財運。建議每天早上簡單清理廁所，若擠不出時間，每週清理2至3次也可以。只要廁所恢復清潔，空間內的氣就會變得輕盈，財運的流動自然也會出現正面變化。

錢包放廚房

廚房被認為是有「火氣」的地方，與財運相衝。如果將錢包放在這裡，錢的氣恐會被燃燒殆盡。命理師建議將錢包放在具有穩定的氣的地方。推薦的地方包括北邊的臥室，或者整理乾淨的抽屜和衣櫃內。為錢找一個舒適的地方，是守護財運的第一步。

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