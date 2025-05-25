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不是雙腳 洗澡最常忽略一處恐發臭發癢

編譯潘勛／即時報導
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盡管天天洗澡，但許多人經常忘記洗到耳朵背面。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
盡管天天洗澡，但許多人經常忘記洗到耳朵背面。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

每天洗澡，不代表會把全身洗得乾乾淨淨。皮膚學家指出，人泡澡、淋浴經常忽略兩耳背面，皮膚那兩小塊區域變成病菌溫床，如果碰到割傷或有任何傷口，容易生皮膚病或感染到病菌。

「parade.com」報導，皮膚學家指出，一般人泡澡或淋浴時最容易沒洗到的地方，在兩耳後方，而不是兩腳；當然，如果洗澡不正確，兩腳經常也容易忽略。

塵土、代謝掉的皮膚細胞、及油脂，很容易卡在皮膚皺褶處。兩耳後方也不例外。皮膚學家卡普爾(Roger Kapoor)指出，髒垢很容易堆積在耳背。

另位皮膚學家查肯(Anna Chacon)指出，這在夏天更容易惡化，因為人們會擦防曬等乳液，但又往往沒洗乾淨，她建議大家把耳朵背面列入重點清洗部位。

有份研究測量人體經常忘了洗的部位，上頭會有哪些細菌，「耳朵背面」高居榜上，而且找到五花八門、數量不等的致病細菌。卡普爾表示，假如人經常忘了洗淨耳背，而該部位有任何割傷、切口，皮膚不適、感染病菌的機率就會大增。

另一種常見症狀是耳朵濕疹，學名叫脂漏性皮膚炎(seborrheic dermatitis)；這種炎症常在油脂腺活動很高的身體部位發作，長出白到泛黃的皮屑，經常伴同發癢及輕微紅腫。

卡普爾指出，積油、不潔的耳朵另會發出臭味，長期積累下來，會堵塞住毛孔，長出疼痛的疹子或粉刺。

要清潔耳朵後方沒有特殊招數，一樣用你洗身體其他部位的溫和肥皂，擦拭耳朵背面，再用手指頭擦拭幾秒。接下來再用水沖掉，記得擦乾。卡普爾指出，戴眼鏡的人要記得定期洗眼鏡架，原因在它們貼在你耳朵後面肌膚，很容易傳染細菌到皮膚。

卡普爾表示，他一向建議人們要留意、特別洗到耳朵與皮膚交界的皺褶，汙垢最容易卡在那裡。

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