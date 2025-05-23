上百件17世紀巴洛克珍品在羅馬展出 印證當時已「全球化」

「全球化巴洛克」特展展品，17世紀教宗收藏禮品當中，包括巨幅的日本松鶴圖樣屏風，顯示梵蒂岡與早期日本天主教徒的關係。（中央社）

從巨幅日本漆畫屏風，到傳教士利瑪竇在明朝繪製的「坤輿萬國全圖」，上百件17世紀時期與羅馬相關的珍奇藝術品，首度匯集在義大利 總統府旁博物館展出，呈現當時的羅馬已極具「全球化視野」。

奎里納爾馬廄博物館（SCUDERIE DEL QUIRINALE）舉辦「全球化巴洛克」（BAROCCO GLOBALE）特展，呈現17世紀時，羅馬藝文界已薈萃了來自非洲、亞洲、中東的多元世界觀，展期至7月13日止。

共同策展人佛雷多利尼（Francesco Freddolini）向中央社表示，這是義大利公共展覽過去從未觸及的主題，這些展品印證羅馬早在400年前，已跟許多遙遠文明關係密切，認識這段歷史，有助理解當代全球性議題。

巴洛克藝術強調繁複誇飾與色彩動感。佛雷多利尼說，選擇17世紀巴洛克藝術為策展主題，因為那是羅馬「全球化」集大成時期，例如當時教宗 保祿五世，也積極將觸角拓展到歐陸之外。

展覽一開場，展示一尊罕見的非洲裔大理石半身像，這是由教宗保祿五世下令製作的剛果大使內文達（Antonio Manuel Ne Vunda）紀念像，他是首位非裔 人士獲此尊榮待遇。

「全球化巴洛克」特展展品，17世紀時的教宗保祿五世下令製作剛果大使內文達的大理石半身像，內文達是首位獲得此一殊榮的非洲裔人士。（中央社）

主辦單位表示，在先教宗方濟各推動下，這座半身雕像此次是首度從羅馬宗座「聖母大殿」（Basilica di Santa Maria Maggiore）外借展覽。

佛雷多利尼指出，展品顯示，許多巴洛克藝術家開始將非裔人物納入創作，甚至大師貝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）最知名的雕塑「四河噴泉」中，代表南美拉布拉他河（Río de la Plata）的人物也明顯有非裔體態，似乎暗指當時非裔人口遭強制運往美洲的情況。

在「教會與世界」展廳，則展出天主教在明朝傳入中國的互動，包括法國耶穌會士金尼閣（Nicolas Trigault）身著漢服的畫像，書籍紀載的義大利耶穌會士利瑪竇畫像，以及利瑪竇與中國畫家繪製的巨幅「坤輿萬國全圖」副本等。

「全球化巴洛克」展覽作品包括法國耶穌會士金尼閣（Nicolas Trigault）身著漢服的畫像，是比利時大師魯本斯（Peter Paul Rubens）作品。（中央社）

奎里納爾馬廄博物館舉辦「全球化巴洛克」特展，展出義大利傳教士利瑪竇在明朝繪製的「坤輿萬國全圖」副本，顯示17世紀的羅馬已十分全球化。（中央社）

展覽另顯示，除了非裔人物，外來的鮮豔花卉、野生動物，也一度成為巴洛克藝術的流行主題。

在「羅馬與全球外交」展廳，則可從巨幅的日本松鶴圖屏風，和以日文、拉丁文撰寫的文件，一窺教廷與早期日本天主教徒的關係。

展覽最終，以一件法國大師普桑（Nicolas Poussin）的有趣作品總結，在這幅名為「漢尼拔翻越阿爾卑斯山」的作品中，主角漢尼拔騎著一頭名為唐迪亞戈的大象。

佛雷多利尼說，其實這幅算是大象唐迪亞戈的肖像畫，牠出生在印度，跨越各大洲到達羅馬，住在羅馬市中心威尼斯宮，在當時具有超人氣，「這幅畫述說一個完全羅馬化又極具跨國性的故事，這隻大象激發了眾人對異國的想像力。」