我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

東北風暴肆虐 中央公園僅華氏51°創百年低溫紀錄

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
現在是種花的好時機，專家推薦五種很適合在五月栽種的花，圖為大理花。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
現在是種花的好時機，專家推薦五種很適合在五月栽種的花，圖為大理花。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

五月是種花的大好時機，因為氣候溫暖，霜凍的機率比較小，不過花的種類繁多，挑選適合的品種也是一門學問，Parade Home & Garden報導訪問了兩位園藝專家推薦了五種花，能讓自家庭院在夏天生機盎然、美不勝收。

1. 大理花（Dahlias）

大理花開花時非常漂亮，還有多種外型和顏色。丹佛的Rowdy Poppy花藝工作室負責人齊默曼（Kim Zimmerman）說，她很推薦種大理花，因為那不像人們想得那樣難，種植結果更是令人讚嘆。

齊默曼說，五月是大理花可以種在室外最早的時間點，當土壤約華氏60度時就可以把塊根種入。

2. 向日葵（Sunflowers）

如果想種長得很快的花，可以考慮向日葵。線上景觀設計平台Yardzen的景觀藝術師倫哈特（Kevin Lenhart）說，五月充足的日照、溫暖的土壤溫度和沒有霜凍的環境有利於向日葵生長，讓不同品種的向日葵在盛夏前後綻放。

倫哈特說，若希望整個夏天院子都有向日葵盛開，可以一至兩周播種一次，如此一來當你收割一批時，下一批也差不多要開花了。

3. 百日草（Zinnias）

齊默曼說，百日草喜歡溫暖的天氣，很適合在五月種，也很好照顧，經常修剪就會持續開花。

4. 紫花紫錐菊（Purple Coneflower）

紫花紫錐菊可以讓夏日的庭園變得更耀眼，它們的花期很長，讓人有很多欣賞的時間。倫哈特說紫花紫錐菊喜歡五月溫暖的天氣和無霜的環境，春末的雨水讓幼株獲得足夠水分澆灌，也讓它們移植起來更容易。

倫哈特說，種植紫花紫錐菊時要注意，在幼株時除雜草很重要，因為雜草會和幼株競爭水、陽光和土壤中的養分，對幼株影響很大。

5. 金蓮花（Nasturtium）

金蓮花不僅顏色鮮艷奪目，還是可食用花，這種花全株包括花朵、葉子和種子都能吃，因此可以當作夏日餐點的美麗裝飾。

齊默曼說，金蓮花除了好吃還生長快速，長長的莖很好修剪，裝飾庭院也很漂亮。金蓮花常見的顏色有紅、橘和黃色，齊默曼說還可以種一些顏色和花型更獨特的特別的品種如「蘭花奶油」（orchid cream）、「蘭花火焰」（orchid flame）或「鳳凰」（phoenix）。

現在是種花的好時機，專家推薦五種很適合在五月栽種的花，圖為金蓮花。（取材自uns...
現在是種花的好時機，專家推薦五種很適合在五月栽種的花，圖為金蓮花。（取材自unsplash.com@Anthony Rae）

園藝

上一則

特斯拉Cybertruck半路出糗 趕不上兒子球賽還當眾被拖走

下一則

人多到像近身肉搏 避免這兩時段去沃爾瑪採買

延伸閱讀

Trader Joe's薰衣草盆栽上架 她教學怎麼養得美「活上好幾年」

Trader Joe's薰衣草盆栽上架 她教學怎麼養得美「活上好幾年」
加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧
偷懶真的有理 專家建議起床後別馬上摺被子

偷懶真的有理 專家建議起床後別馬上摺被子
適當鈉不用怕 專家推薦吃六種高鈉食品有益健康

適當鈉不用怕 專家推薦吃六種高鈉食品有益健康

熱門新聞

三大星座男能把伴侶氣死。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

2025-05-21 22:50
汽車研究公司指出五款日本車在二手車市場轉售價很高，Toyota和Honda各有兩款車上榜。二手車示意圖，和本新聞無關。(路透)

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

2025-05-18 19:35
Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
四生肖因人品好，賺錢機遇佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

2025-05-17 00:00
好市多示意圖。 (美聯社)

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

2025-05-17 19:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35

超人氣

更多 >
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例