現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

現在是種花的好時機，專家推薦五種很適合在五月栽種的花，圖為大理花。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

五月是種花的大好時機，因為氣候溫暖，霜凍的機率比較小，不過花的種類繁多，挑選適合的品種也是一門學問，Parade Home & Garden報導訪問了兩位園藝 專家推薦了五種花，能讓自家庭院在夏天生機盎然、美不勝收。

1. 大理花（Dahlias）

大理花開花時非常漂亮，還有多種外型和顏色。丹佛的Rowdy Poppy花藝工作室負責人齊默曼（Kim Zimmerman）說，她很推薦種大理花，因為那不像人們想得那樣難，種植結果更是令人讚嘆。

齊默曼說，五月是大理花可以種在室外最早的時間點，當土壤約華氏60度時就可以把塊根種入。

2. 向日葵（Sunflowers）

如果想種長得很快的花，可以考慮向日葵。線上景觀設計平台Yardzen的景觀藝術師倫哈特（Kevin Lenhart）說，五月充足的日照、溫暖的土壤溫度和沒有霜凍的環境有利於向日葵生長，讓不同品種的向日葵在盛夏前後綻放。

倫哈特說，若希望整個夏天院子都有向日葵盛開，可以一至兩周播種一次，如此一來當你收割一批時，下一批也差不多要開花了。

3. 百日草（Zinnias）

齊默曼說，百日草喜歡溫暖的天氣，很適合在五月種，也很好照顧，經常修剪就會持續開花。

4. 紫花紫錐菊（Purple Coneflower）

紫花紫錐菊可以讓夏日的庭園變得更耀眼，它們的花期很長，讓人有很多欣賞的時間。倫哈特說紫花紫錐菊喜歡五月溫暖的天氣和無霜的環境，春末的雨水讓幼株獲得足夠水分澆灌，也讓它們移植起來更容易。

倫哈特說，種植紫花紫錐菊時要注意，在幼株時除雜草很重要，因為雜草會和幼株競爭水、陽光和土壤中的養分，對幼株影響很大。

5. 金蓮花（Nasturtium）

金蓮花不僅顏色鮮艷奪目，還是可食用花，這種花全株包括花朵、葉子和種子都能吃，因此可以當作夏日餐點的美麗裝飾。

齊默曼說，金蓮花除了好吃還生長快速，長長的莖很好修剪，裝飾庭院也很漂亮。金蓮花常見的顏色有紅、橘和黃色，齊默曼說還可以種一些顏色和花型更獨特的特別的品種如「蘭花奶油」（orchid cream）、「蘭花火焰」（orchid flame）或「鳳凰」（phoenix）。