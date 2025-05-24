我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

特斯拉Cybertruck半路出糗 趕不上兒子球賽還當眾被拖走

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位特斯拉Cybertruck車主上網抱怨自己因行李廂故障而碰到糗事。Cybertruck示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)
一位特斯拉Cybertruck車主上網抱怨自己因行李廂故障而碰到糗事。Cybertruck示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)

一位特斯拉Tesla）車主發文敘述他的悲慘經歷，他的Cybertruck電動皮卡車因行李箱功能失常，導致車子無法正常駕駛而被拖走，當著一大群10歲孩子面前出糗，最後只能無奈叫優步車(Uber)離開。

「Benzinga.com」報導，用戶名「@StonkKing4」的網友5月11日上X平台的特斯拉Cybertruck車主群組貼文說，自己的車前行李廂嵌合一直怪怪的，去年夏天在車廠更換了鉸鍊及致動器，但還是常有「啪啪」的異音，打開、關上車前行李廂總是咬合不良，車頭燈也壞掉，他敢打包票是車前行李廂壓到所致。

某次上路前，車主發現車前行李廂的咬合開關整個故障了，更慘的是，Cybertruck軟體感應到行李廂沒完全閉合，故引發安全限制，車速最高只能開每小時15英里。

時機真再糟糕也不過了。車主兒子的棒球裝備當時放在車前行李廂，他們正要趕往一場棒球比賽，結果車子給他來個最高時限15英里，真是雪上加霜。

因為無法打開車前行李廂，也無法以正常速度駕駛，車主只好改叫Uber趕往球場，花了他50元。當時有一群十歲小孩經過，他們本以為Cybertruck是最炫的車，看到它被平板車拖走時指指點點，笑到不支倒地。

特斯拉公司近來形象不如從前風光，還不時傳出車故障的負面新聞。公司最近重新打造Cybertruck的行銷策略，不再播科幻廣告、提到火星；新影片裡可以看到Cybertruck車拖著曳引車廂，穿梭在崎嶇地形，適合全家人外出所用，顯然想投合傳統想買皮卡車的人。

但根據產業網站「Tesla-Info.com」報導，截至5月5日，特斯拉庫存1萬236台Cybertruck沒賣掉，創史上新高。該數字到5月14日降為4487台，但還是比上一季還是增加3728輛，幅度為491.1%。

Cybertruck 特斯拉 Tesla

上一則

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

延伸閱讀

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%
存到退休基金「比刷牙還簡單」 理財顧問：傻子才短線買賣

存到退休基金「比刷牙還簡單」 理財顧問：傻子才短線買賣
七種工作薪資穩定 不受關稅貿易戰影響

七種工作薪資穩定 不受關稅貿易戰影響
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

熱門新聞

三大星座男能把伴侶氣死。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

2025-05-21 22:50
汽車研究公司指出五款日本車在二手車市場轉售價很高，Toyota和Honda各有兩款車上榜。二手車示意圖，和本新聞無關。(路透)

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

2025-05-18 19:35
Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
四生肖因人品好，賺錢機遇佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

2025-05-17 00:00
好市多示意圖。 (美聯社)

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

2025-05-17 19:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35

超人氣

更多 >
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例
「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有