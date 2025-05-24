特斯拉Cybertruck半路出糗 趕不上兒子球賽還當眾被拖走

一位特斯拉Cybertruck車主上網抱怨自己因行李廂故障而碰到糗事。Cybertruck示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)

一位特斯拉 （Tesla ）車主發文敘述他的悲慘經歷，他的Cybertruck 電動皮卡車因行李箱功能失常，導致車子無法正常駕駛而被拖走，當著一大群10歲孩子面前出糗，最後只能無奈叫優步車(Uber)離開。

「Benzinga.com」報導，用戶名「@StonkKing4」的網友5月11日上X平台的特斯拉Cybertruck車主群組貼文說，自己的車前行李廂嵌合一直怪怪的，去年夏天在車廠更換了鉸鍊及致動器，但還是常有「啪啪」的異音，打開、關上車前行李廂總是咬合不良，車頭燈也壞掉，他敢打包票是車前行李廂壓到所致。

某次上路前，車主發現車前行李廂的咬合開關整個故障了，更慘的是，Cybertruck軟體感應到行李廂沒完全閉合，故引發安全限制，車速最高只能開每小時15英里。

時機真再糟糕也不過了。車主兒子的棒球裝備當時放在車前行李廂，他們正要趕往一場棒球比賽，結果車子給他來個最高時限15英里，真是雪上加霜。

因為無法打開車前行李廂，也無法以正常速度駕駛，車主只好改叫Uber趕往球場，花了他50元。當時有一群十歲小孩經過，他們本以為Cybertruck是最炫的車，看到它被平板車拖走時指指點點，笑到不支倒地。

$TSLA cybertruck "28 ten year old kids went from thinking the Cybertruck was the coolest vehicle, to pointing and laughing as it was towed away" 😂🤣



🤡 "Frunk has always been misaligned slightly" pic.twitter.com/gdqpL5Ael3 — Stonk King ((((🌕)))) (@StonkKing4) 2025年5月11日

特斯拉公司近來形象不如從前風光，還不時傳出車故障的負面新聞。公司最近重新打造Cybertruck的行銷策略，不再播科幻廣告、提到火星；新影片裡可以看到Cybertruck車拖著曳引車廂，穿梭在崎嶇地形，適合全家人外出所用，顯然想投合傳統想買皮卡車的人。

但根據產業網站「Tesla-Info.com」報導，截至5月5日，特斯拉庫存1萬236台Cybertruck沒賣掉，創史上新高。該數字到5月14日降為4487台，但還是比上一季還是增加3728輛，幅度為491.1%。