人多到像近身肉搏 避免這兩時段去沃爾瑪採買

選對時間和日子去沃爾瑪，就能避開擁擠的人潮。沃爾瑪示意圖。(新華社)

去沃爾瑪 （Walmart）竟然需要挑時間，如果選錯時間或日子，你將面對人擠人的走道、空蕩蕩的貨架、收銀台前的排隊人龍。The Takeout報導，如果想在沃爾瑪有個愉快的購物經驗就要有充分準備，事先了解尖峰時段並避開，不但省時省錢，還能少掉焦慮。

周六下午的沃爾瑪簡直就是接觸性運動的競技場，若在周六中午至下午三點光顧沃爾瑪，就能親臨非常混亂的場面，許多家庭大肆採購，走道上擠滿推車，收銀台的排隊人潮感覺永遠不會減少，賣場中需求量大的區域如點心、農產品和清潔用品貨架幾乎是空的。

如果想避開這樣的瘋狂場景，可以選擇一早就到沃爾瑪採購，他們大多數的分店早上6或7點就開了，這時候是店裡最安靜的時候，雖然要早起，但可以獲得愉悅的購物心情。

周間傍晚的沃爾瑪跟周六下午的沃爾瑪一樣混亂，特別是下午5點過後，下班的人開始湧進店內採購。如果只能平日的晚上去沃爾瑪，可以等到晚一點，約8或9點時人潮散去再去。

有時候貨架上沒有要買的商品不代表已經售罄，可能是員工還沒補貨，大多數的沃爾瑪在夜間補貨，因此隔天一早開店時貨架都是滿的，剛營業時光顧的顧客可以享受貨架擺滿商品的沃爾瑪，買到最新鮮的農產品。

報導指出，可以詢問自己會去的沃爾瑪的店員他們的補貨時間，這很值得知道，員工沒必要隱瞞這個資訊，把這個訊息加上Google 地圖的「熱門時段」（popular times）功能，在地圖上查詢自己會去的沃爾瑪，了解即時的店內人潮，這樣獲得愉快購物經驗的機會就會增加。