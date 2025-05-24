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三星座生起氣來如噴火山 他會忍耐多時卻一次爆發

世界新聞網／輯
三星座生氣會發飆，相處起來要格外小心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）
三星座生氣會發飆，相處起來要格外小心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

有些人性子衝，一點不好聽的話就會讓他大動肝火；也有人外表寡默看似溫和，其實心裡已經氣到要抓狂了。日本媒體「占TV」解析12星座中，哪三個星座是生氣起來最恐怖的人，他快要發脾氣的時候，最好不要靠近。

第3名：天蠍座

天蠍座對每件事情總是嚴肅看待，把新仇舊恨記得一清二楚，他們心裡會想「今天我感受到你的誠意了，但去年那件事，我可是永遠不會忘記……」，暗自把所有情緒藏起來，再找適當時機進行報復。對被報復的一方來說，根本搞不清楚狀況「那是什麼時候的事啊？」但這就是天蠍座，誰都逃不了他們長年累積下來的負面回擊。

第2名：水瓶座

冷靜又講求邏輯的水瓶座，很難接受前後矛盾的事物，因此即使長大成人了，也還保有像孩子般的純粹性格，如果惹他生氣，他會抱著「大不了一起毀滅吧！」這種同歸於盡的狠勁，就連不相干的人都可能被拖下水，所以千萬不要讓平常溫順的水瓶座動怒。

第1名：金牛座

金牛座以堅韌、耐性與持久力著稱，他們總是面帶平靜表情，默默專注於自己的工作。旁人可能覺得他們從不生氣，甚至認為他們柔弱而產生同情心。但事實上，金牛座只是憋著不發作「再忍一下、再忍一下」，等待最後的最後再一次性瘋狂爆發，徹底釋放。

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