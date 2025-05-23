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掌握五要訣 預算有限還是能安排美好夏日出遊

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專家說規劃旅行時只要掌握選對時間、保留彈性等要點，就越容易找到最優惠價格。旅行示意圖。(美聯社)
專家說規劃旅行時只要掌握選對時間、保留彈性等要點，就越容易找到最優惠價格。旅行示意圖。(美聯社)

旅行是很多美國家庭在夏天的慣例或必做的事情，可以為生活充電和創造美好回憶，但在當前的經濟劣勢中，旅遊在今年更充滿挑戰性。Go Banking Rates報導，掌握選對時機等五個要訣，今年夏天仍有機會來一場有趣又有意義，也不會荷包大失血的旅行。

1. 選對時間

在大節日如國慶日那一周出遊，很好玩但也人擠人，美國汽車協會（American Automobile Association）表示，去年旅遊最繁忙的時間點就是獨立紀念日那一周，選在那時出遊費用肯定較高。

Flix North America的旅遊分析專家斯庫爾菲爾德（Matt Schoolfield）說，最優惠的時間通常是夏季一開始的六月初和八月底，旅遊人潮較為稀少的時候，而盛夏特別是國慶日那一周，交通和住宿的費用通常是最高的。

因此如果沒有一定要選特定時間旅行，可以選非高峰時段，可以省下一筆錢。

2. 購買優惠組合

斯庫爾菲爾德說，與其每個分開購買，可以考慮買優惠組合，例如交通和住宿，或交通和景點門票。

機票或旅遊網站上，有時候會有「假期」或「交通優惠」的按鈕，點入就能尋找優惠，限時優惠網站如Groupon也有提供找到優惠組合的資訊。

3. 慎選旅遊地點

海灘和國家公園是夏季旅遊的熱門地點，斯庫爾菲爾德說這兩個地方在夏天因為需求大增而價格昂貴，他建議可以改去全年都有旅遊人潮的大都市如芝加哥、洛杉磯或紐奧良，如此更有機會獲得優惠價格，因為它們不受單一旺季限制。

4. 保有彈性

在這個經濟充滿不確定性的時期，盡量購買提供可退款的項目有助於節省成本，這樣一來如果發現更便宜的選項就能取消原本的，不過建議在取消前先查詢航空公司或飯店的相關政策，以免要負擔更高的金額。好市多（Costco）的租車服務讓會員在找到更便宜的選擇時，可以取消原本的預訂再重新下訂。

5. 在最後一刻下訂

美國人訂機票時傾向向大型航空公司購買，美國航空、達美航空和聯合航空可能都有最後一刻下訂的優惠。斯庫爾菲爾德說，整體來說，在旅行日期、目的地和交通上保持彈性就越容易找到優惠價格，就算是最後一刻才訂也是如此。

機票 好市多 租車 飛行旅遊

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