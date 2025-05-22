外帶回家冷掉了 如何加熱還原星巴克食物美味？

氣炸鍋是網友公認能完美加熱星巴克食物的物品。可頌示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Vicky Nguyen）

星巴克 的飲料和食物都很美味，但有時拿到餐點沒有馬上吃，要吃時加熱結果變得又濕又軟，或外熱內冷，一點都不好吃。有網友分享神還原星巴克餐點的秘訣，指出只要使用氣炸鍋，就能讓冷掉的星巴克食物回到近乎剛出爐的美味。

Tasting Table報導，有網友在網路論壇Reddit發文，說自己從星巴克外帶李子糖霜丹麥麵包（Sugar Plum Danish）回家，打算晚上或隔天早上再吃，但她不知道該如何適當加熱，詢問網友意見，許多網友建議用氣炸鍋。

報導指出，氣炸鍋可以把各種不同食物完美加熱，因為氣炸鍋是用高速熱空氣循環來加熱食物，可以讓食物外表酥脆，但內部不會太乾，這正是加熱可頌的最佳方法，加熱後外層維持金黃色薄片，內裡保有棉柔的奶油味口感，而微波爐是用蒸氣加熱，加熱可頌會變得太軟或難嚼。

氣炸鍋的加熱方式也適用於起司三明治和早餐三明治，若用微波爐加熱，起司會融化，中心若要熱，外面的麵包會變得又濕又軟。用平底鍋加熱看似好主意，但可能加熱不均，外面燒焦，內部還是冷的，倒人胃口。

使用氣炸鍋加熱星巴克食物時，建議先以華氏350度預熱，再放進食物加熱五分鐘，若食物體積較大較密，例如帕尼尼或德腸三明治，可以多加熱一至二分鐘，可以在加熱到一半時晃動炸籃翻動食物。

若沒有氣炸鍋，也可以用使用熱空氣加熱的電烤箱，也能獲得微波爐做不到的酥脆外皮，不過烤的時候要隨時注意食物，避免烤過頭。