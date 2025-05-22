偷懶真的有理 專家建議起床後別馬上摺被子

專家建議起床後隔一段時間再折被子，避免塵蟎孳生。棉被示意圖。（取材自unsplash.com@Marizan Coetser）

常理認為，起床後應該馬上整理床鋪，但專家和科學研究卻有不同看法，認為起床後不需要馬上整理，而這個論點的原因很簡單，就是兩個字：塵蟎，人一起床就整理的床鋪反而有利於塵蟎生長，因此醒來後不急著馬上整理反而有益。

Real Simple報導，從業將近40年的寢具零售品牌MattressNextDay執行長西利（Martin Seeley）說，經過一夜睡眠後，被單內可能充滿汗水，如果配上合適氣溫，將會變成塵蟎繁殖的理想環境，建議讓空氣流通一段時間後再摺被子。

西利說，每個人平均每晚會流500毫升的汗，所以到早上時，床鋪便成為塵蟎完美的繁殖場。因此，應該先離開床至少30分鐘，讓空氣更好流通，讓水氣散去，降低床鋪的溼氣。

一項2006年的英國研究也指出，起床後先離開床一段時間可能有助於對抗塵蟎。除了拉開被子與床單，還可以開窗或開電扇，增加空氣流動，效果更佳。

塵蟎是一種外型像昆蟲的害蟲，體型非常微小，以人體死亡的皮膚細胞為食，喜歡棲息於人類的寢具如床單、被子中，牠們不會直接傷害人體，但會加劇過敏症狀，尤其是氣喘患者。

美國肺臟協會（American Lung Association）指出，實際上是塵蟎的排泄物引起流鼻水、流眼淚、打噴嚏等生理反應。這些殘留物留在被子內，再被人體吸入。總而言之，不建議讓紡織品甚至大部分環境累積濕氣，否則會成為細菌、黴菌與異味的繁殖場。