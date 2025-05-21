神經科學家起床做一運動「馬上清醒」：有益腦部健康

人一睡醒就得做全神貫注的工作並不容易，腦健康專家建議，一日之計始於運動，有益於當下及未來腦部健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）

早晨一睡醒，馬上要奔赴得全神貫注的工作並不容易，很多人是靠喝咖啡喚醒神智及身體，然而神經科學家法布里修斯(Friederike Fabritius)是用健力(powerlifting)這項運動來讓自己恢復神智，令人稱奇。能流暢說六種語言的她表示，早起這麼做不僅讓人立即清醒，還有助於長期腦部健康，預防老年失智。

「Parade.com」報導，法布里修斯博士的工作是把最新大腦健康研究所得運用於職場，對如何保持心智敏銳十分有心得。她一日之始喜歡做健力運動，這項力量競技運動由舉起加重槓鈴組成，動作由深蹲、仰臥推舉及硬拉組成，健力的目標在舉起盡你所能的重量。

健康肯定能讓肌肉變壯，但怎麼能有益於腦部？法布里修斯解釋說，其實運動會啟動大腦，原因在認知、思考及動作在腦部是有牽連的，「人思索運動步驟時，就有益於腦部。」健力要求一個人思考如何維持適當的身形，深呼吸，再動手做每一次拉抬槓鈴。要健力，大腦必須捎送訊息給人體不同部位，才能完成每個動作。

法布里修斯表示，包括健力的運動，可以產出「腦源性神經營養因子」(BDNF)，這種蛋白質對神經元的發展、存活及運作，扮演重要角色，另外有助於神經元突觸的彈性，這一點對學習、記憶至關重要。此外，BDNF也在調節情緒上很重要，運動時會釋放多巴胺及血清素，能讓心情轉好。

雖說做健力成習慣對腦部大有好處，但若是並不習慣於舉重，可能對你便不是最佳習慣。法布里修斯表示，好消息在不必一定要做健力才能取得前述的益腦效果，各種運動都能辦到。每天早晨始於快走、瑜珈或者聽你最愛的音樂而在房間跳跳舞，都有助於提升認知能力。

法布里修斯表示早晨運動最好，假如有機會，哪怕只十分鐘，都會結果大不同。可以跳繩、伏地挺身、用走的去上班，很簡單，效果好又不用錢。