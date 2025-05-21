我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓新驅逐艦下水典禮嚴重事故 金正恩震怒

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

神經科學家起床做一運動「馬上清醒」：有益腦部健康

編譯潘勛／即時報導
人一睡醒就得做全神貫注的工作並不容易，腦健康專家建議，一日之計始於運動，有益於當下及未來腦部健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）
人一睡醒就得做全神貫注的工作並不容易，腦健康專家建議，一日之計始於運動，有益於當下及未來腦部健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）

早晨一睡醒，馬上要奔赴得全神貫注的工作並不容易，很多人是靠喝咖啡喚醒神智及身體，然而神經科學家法布里修斯(Friederike Fabritius)是用健力(powerlifting)這項運動來讓自己恢復神智，令人稱奇。能流暢說六種語言的她表示，早起這麼做不僅讓人立即清醒，還有助於長期腦部健康，預防老年失智。

「Parade.com」報導，法布里修斯博士的工作是把最新大腦健康研究所得運用於職場，對如何保持心智敏銳十分有心得。她一日之始喜歡做健力運動，這項力量競技運動由舉起加重槓鈴組成，動作由深蹲、仰臥推舉及硬拉組成，健力的目標在舉起盡你所能的重量。

健康肯定能讓肌肉變壯，但怎麼能有益於腦部？法布里修斯解釋說，其實運動會啟動大腦，原因在認知、思考及動作在腦部是有牽連的，「人思索運動步驟時，就有益於腦部。」健力要求一個人思考如何維持適當的身形，深呼吸，再動手做每一次拉抬槓鈴。要健力，大腦必須捎送訊息給人體不同部位，才能完成每個動作。

法布里修斯表示，包括健力的運動，可以產出「腦源性神經營養因子」(BDNF)，這種蛋白質對神經元的發展、存活及運作，扮演重要角色，另外有助於神經元突觸的彈性，這一點對學習、記憶至關重要。此外，BDNF也在調節情緒上很重要，運動時會釋放多巴胺及血清素，能讓心情轉好。

雖說做健力成習慣對腦部大有好處，但若是並不習慣於舉重，可能對你便不是最佳習慣。法布里修斯表示，好消息在不必一定要做健力才能取得前述的益腦效果，各種運動都能辦到。每天早晨始於快走、瑜珈或者聽你最愛的音樂而在房間跳跳舞，都有助於提升認知能力。

法布里修斯表示早晨運動最好，假如有機會，哪怕只十分鐘，都會結果大不同。可以跳繩、伏地挺身、用走的去上班，很簡單，效果好又不用錢。

上一則

三明治、冰沙...八項好市多美食區停售餐點 難吃到會員求：別再復活

延伸閱讀

不是FB或Instagram...關掉手機一個App 專注力翻一倍

不是FB或Instagram...關掉手機一個App 專注力翻一倍
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
失眠、冒痘、易怒 這些身體警訊可能來自一個不良習慣

失眠、冒痘、易怒 這些身體警訊可能來自一個不良習慣
全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要

全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要

熱門新聞

Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

2025-05-14 19:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35
汽車研究公司指出五款日本車在二手車市場轉售價很高，Toyota和Honda各有兩款車上榜。二手車示意圖，和本新聞無關。(路透)

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

2025-05-18 19:35
2生肖2星座命最好，特別幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2025-05-14 23:00
四生肖因人品好，賺錢機遇佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

2025-05-17 00:00

超人氣

更多 >
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬
「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告

「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告