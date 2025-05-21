三明治、冰沙...八項好市多美食區停售餐點 難吃到會員求：別再復活

麻花吉拿棒、烤牛肉三明治、水果冰沙等8項食物和飲品，被認為是令人不希望重新上架的好市多美食區停售食品。吉拿棒示意圖。（取材自unsplash.com@Félix Girault）

好市多 （Costco ）美食區有些已停售的食物受到會員懷念，甚至不時有人會敲碗賣場重新推出，但也不是每項停售的食物都被會員希望重出江湖，Tasting Table報導搜尋好市多美食區的餐點評論和網友在社群媒體的討論，列出八項好市多已停售，大多數人也希望永遠停售的餐點和飲品。

1. 烤牛肉三明治（Roast beef sandwich）

這可說是好市多美食區有史以來最糟的餐點之一。首先售價就不討人喜歡，一個烤牛肉三明治賣10元，和其他美食區的餐點相比相對昂貴，一整個披薩都比這三明治便宜。

吃過的會員指出，烤牛肉三明治品質不均，有時候給的肉很少，搭配的生菜和洋蔥也常少得可憐，麵包又厚又硬又乾，最令顧客生氣的是整份三明治是冷的，雖說傳統的烤牛肉三明治冷熱皆可吃，但會員就是不滿意這個三明治吃的時候是冷的。

2. 芒果冰沙（Mango smoothie）

好市多在2023年推出號稱使用天然芒果製作的芒果冰沙，但顧客質疑芒果原料品質不佳，甚至有人開玩笑說這個冰沙的原料是糖和混凝土，有人質疑好市多用過熟的芒果製作，也有人覺得太酸了，這可能是芒果果肉隨著時間而味道出現變化導致，還有人懷疑好市多根本是用芒果乾做這款冰沙。

很多人認為芒果冰沙吃起來像嬰兒食品，有位網友說她的寶寶很愛喝這個冰沙，笑說如果嬰兒可以辦好市多會員，這個冰沙應該會佳評如潮。

3. BBQ烤牛腩三明治（BBQ brisket sandwich）

烤牛腩三明治評價兩極，有人很愛，但有人覺得吃起來偏甜，味道很奇怪，雖然BBQ醬通常帶有甜味，但燒烤口味的食物應該要平衡甜味和其他味道，這款三明治沒做到，甚至連醬汁和涼拌高麗菜都是甜的，整體甜到過膩，很多人抱怨吃不了幾口，三明治的主角牛腩也被嫌太乾。

4. 水果冰沙（Fruit smoothie）

這是美食區2024年排行榜的倒數第二名，有人覺得太甜，說喝起來像在吃草莓果醬，吃了幾匙就丟了。一名好市多員工在網路揭露水果冰沙的原料是三種不同口味的濃縮果汁，為這款飲品增加了大量額外的糖。

5. 麻花吉拿棒（Twisted churros）

有些人認為麻花吉拿棒吃起來感覺不新鮮，也有人認為嚐起來一點都不像吉拿棒，只能說是加糖的麵包，沒什麼風味，甚至有網友形容吃起來有股知名的黏土玩具「培樂多」的味道。

6. 巴西莓果碗（Açaí bowl）

顧客們認為這個餐點最大的問題是它一點都不像道地的巴西莓果碗，上方的水果很少，只有寥寥幾個藍莓和草莓，沒有更多水果，格蘭諾拉麥片也不多，品質也不好。

7. 雙層起司堡（Double cheeseburger）

西岸和南部的好市多曾販售起司漢堡，但吃過的人說一點都不值得，漢堡的肉排被批評味道太淡，煮得不好，應該要用煎或炸的，但好市多用烤的，讓肉排吃起來乾澀且無味；這個漢堡被認為完全沒有特別之處，或許因為如此，賣幾個月後就下架了。

8. 義式肉腸三明治（Italian sausage sandwich）

有些吃過這個三明治的人認為它味道太淡，沒有太多調味，餡料口感很怪，肉腸煮的方式也令人不滿意。義式肉腸三明治在2020年停售，有人說它的最大優點是一份只要2.79元，還有令人想起波蘭香腸的美味。