Trader Joe's薰衣草盆栽上架 她教學怎麼養得美「活上好幾年」

薰衣草香氣迷人，還有安撫情緒的效果。示意圖。（新華社）

Trader Joe's 販售的盆栽或植物受到歡迎，從招牌的芍藥到迷你橄欖樹，常推出就引發搶購；Parade Home & Garden報導，Trader Joe's最近開始販賣薰衣草盆栽，網友說無法抵抗薰衣草的香氣，還有人說若想心情變好，就趕快去買一盆回家。

TikTok 網友蔻依（Chloe）在影片分享Trader Joe's的薰衣草盆栽，她說研究顯示薰衣草有助於緩解悲傷，安撫情緒；影片累積超過35萬次點閱。蔻依影片中的薰衣草售價為22.99元，不過有網友說他那邊的Trader Joe's賣16.99元。

不少網友看了蔻依的影片後直呼隔天要立刻衝去買一盆回家，還有人說他看完後立刻搜尋最近的Trader Joe's在哪，一定要立刻搶購一盆，也有網友打趣說雖然說薰衣草可以減少人的悲傷情緒，但她不善園藝，若買了結果被她養死，這反而會讓她更哀傷。

有網友詢問蔻依如何栽種和照顧薰衣草，蔻依說首先要提供全日照環境，薰衣草一天需要6至8小時的直射陽光，因此要確保放在陽光充足的位置，另外還要排水良好的土壤並定期修剪維持外觀；只要有適當照顧，薰衣草盆栽可以維持好幾年。