氣炸鍋放錯位置恐引火災 擺這處最安全

專家分享氣炸鍋使用上要注意的事項。氣炸鍋示意圖。（取材自pexels.com@Lisa from Pexels）

氣炸鍋簡單易用又方便，可以輕鬆做出許多美味料理，但如果不當使用或放置也會造成危險。The Takeout報導，號稱「氣炸鍋女王」的凱西（Cathy Yoder）分享使用氣炸鍋要注意的事項，避免引發火災或觸電意外。

凱西說，基本上，不要將氣炸鍋放在任何凹凸不平的表面和易燃材質物品上，或緊貼著牆面，避免意外。最好也不要將氣炸鍋放在櫥櫃下或瓦斯爐上，以避免火災風險；並且遠離水槽，因為水氣結合電流很容易導致觸電。

凱西表示，安全位置應該是找一個平坦且不易燃的平面，並讓氣炸鍋與其他平面距離至少5英寸。使用過程中，廚房毛巾、食用油、塑膠製品等易燃物與氣炸鍋排氣口應保持安全距離。

凱西說，氣炸鍋使用時與牆面也要保持一定距離，確保通風良好，才不會讓電器過熱而起火。如果廚房有抽油煙機或窗戶，可以打開並將氣炸鍋放在附近運轉，增加空氣流動。

凱西說，很多製造商警告，高功率電器不應該插在延長線插座上，因為有可能過熱而電線走火；最好將插頭直接插入牆上插座使用。使用前先翻閱說明書也是個好辦法，畢竟安全與美味料理都很重要。