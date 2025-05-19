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五項麥當勞餐點被指賣太貴 改點別的更划算更飽

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麥當勞五項餐點被點名售價過高。麥當勞示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Boshoku）
麥當勞五項餐點被點名售價過高。麥當勞示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Boshoku）

麥當勞曾經是提供平價又有飽足感的速食店，但近年來多項餐點因為各種原因價格飆升，2019至2024年間，麥香魚堡的價錢上漲20%，大麥克餐更高達27%，讓很多人變得吃不起。Go Banking Rates報導整理五項售價過高的麥當勞餐點，建議消費者點餐前三思。

1. 10塊麥克雞塊套餐（5.60元）

10塊雞塊聽起來很多，但吃完後可能還覺得不飽，因為雞塊餐就只有雞肉和酥脆外衣，沒有麵包、生菜等其他配料。如果想在麥當勞點雞肉餐點並吃飽，可以改點「香雞大麥克」（Chicken Big Mac），這個漢堡有兩大片雞肉，獲得的蛋白質量比十塊雞塊多，價錢卻只多0.30元。

2. 麥香魚堡（4.59元）

麥香魚只有麵包、一片魚排和一片起司，組成成分和吉事漢堡相似，但吉事漢堡只要2.39元。如果不一定要吃魚，可以改點雙層吉事漢堡，不僅只要4.19元比較便宜，還有兩片牛肉和兩片起司，和麥香魚比等於花比較少錢但吃到兩倍食物。

3. 四盎司起司培根牛肉堡（7.89元）

如果想嗑個大漢堡，四盎司起司培根牛肉堡是個好選擇，但溫蒂漢堡也有有牛肉、培根和起司的漢堡Son of Baconator，和四盎司起司培根牛肉堡一樣熱量都是630卡，但價錢不到麥當勞的一半，只要3元。

4. 豬肉滿福堡加蛋（7.59元）

豬肉滿福堡加蛋讓人可以在一天的開始就有滿滿飽足感，但價錢一點都不漂亮，只要5.43元的滿福堡加蛋是更聰明的選擇。如果一定要吃到漢堡裡有豬肉、蛋和起司，可以去Dunkin’點豬肉蛋起司可頌（Dunkin’ Donut Sausage, Egg and Cheese），熱量達680卡，比豬肉滿福堡加蛋的480卡還多，價錢卻只要5.59元。

5. 蛋捲冰淇淋（2.20元）

麥當勞有很多甜點可以選，但如果想買到CP值高的甜點，建議改去別間店，例如漢堡王的香草霜淇淋和蛋捲冰淇淋一樣是2百卡，但價錢只要2元。

麥當勞 漢堡王 溫蒂漢堡

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