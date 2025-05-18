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Airbnb訂陽台美景房 她一進房見「印刷紙板」傻眼：被騙了

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
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皮拉爾薩里昂在Airbnb上預訂了一間稱可以看到漂亮教堂景觀的房間，沒想到卻發現在Airbnb上看到的教堂美景竟然是「印刷背板」，讓倆人相當錯愕。（路透）
皮拉爾薩里昂在Airbnb上預訂了一間稱可以看到漂亮教堂景觀的房間，沒想到卻發現在Airbnb上看到的教堂美景竟然是「印刷背板」，讓倆人相當錯愕。（路透）

如果出遊入住旅館時，發現現場的狀況跟照片差很大，旅遊體驗一定會被大大扣分。西班牙就有一名模特兒在訂房網站上預訂了一間稱可以看到教堂景觀的陽台房，沒想到到場發現所謂的教堂景觀竟是一大幅印刷背板，讓她看了當場傻眼。

紐約郵報報導，皮拉爾薩里昂（Pilar Sarrión）是一名西班牙的模特兒，她跟朋友在巴塞隆納旅遊時，在Airbnb上預訂了一間稱可以看到漂亮教堂景觀的房間，倆人相當期待入住時可以看到美景。沒想到，她們一入住後馬上前往陽台，卻發現在Airbnb上看到的教堂美景竟然是「印刷背板」，讓倆人相當錯愕。

皮拉爾薩里昂馬上將這段經驗錄成影片，她們在影片中苦笑著跟印刷背板合照，並說明自己被Airbnb騙了，她們同時也在影片中分享房間的價格，一晚竟然要價568美元。

這部影片曝光後，在TikTok上馬上掀起熱議，觀看次數超過200萬次，網友們也紛紛留言表示，「我可以把我在艾菲爾鐵塔的房子租給你，那邊可以看到艾菲爾鐵塔」、「他們也沒說是真的大教堂」、「其實在Google地圖上搜尋一下就知道了」。不過，Airbnb一晚要價568美元也讓網友們直說相當貴，事後她們澄清，價錢只是開玩笑的，實際上並沒有這麼貴。

@pilarsarrion

Airbnb Barcelona 😅 #barcelona #catedral

♬ sonido original - pilarsarrion

Airbnb訂陽台美景房！她一進房見「印刷紙板」傻眼：被騙

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