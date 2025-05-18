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從色情雜誌獲靈感 杜馬斯「1月小姐」紐約拍出1360萬元

記者陳宛茜／台北即時報導
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71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「1月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。(圖／佳士得提供)
71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「1月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。(圖／佳士得提供)

71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「1月小姐(Miss January)」，上周在紐約佳士得拍出1360萬美元的天價，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄，也讓她成為身價最高的在世女性藝術家。這幅肖像畫高2.8公尺，描繪了一位自信站立的選美皇后，腰部以下全裸，只穿著一隻粉紅色襪子。

杜馬斯1953年生於南非開普敦，大學畢業後到荷蘭獨立藝術學校進修，作品以對死亡、暴力、性和種族等主題的大膽描繪而聞名，被認為是當今最有影響力的畫家之一。她受訪時表示，「一月小姐」創作靈感來自一位身材豐滿的女子，而她是在一本色情雜誌的插頁上發現了她。

佳士得戰後及當代藝術部副主席Sara Friedlander表示，「一月小姐」以其巨大的規模和獨特的主題，成為杜馬斯真正的代表作。在這幅畫中，杜馬斯成功地展示了對女性身體的形式掌握，並將女性從傳統的視角解放出來。

杜馬斯之前，在世女性藝術家的最高拍賣紀錄，由Jenny Saville的畫作「Propped」拿下，該畫作於2018年在倫敦蘇富比以950萬英鎊成交，約等於美金1260萬美元。

71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「1月小姐(M...
71歲的南非藝術家瑪琳·杜馬斯(Marlene Dumas)，畫作「1月小姐(Miss January)」，在紐約佳士得拍出1360 萬美元，打破在世女性藝術家的拍賣紀錄。(圖／佳士得提供)

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