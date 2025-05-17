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川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後 她就「不再火辣了」

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泰勒絲是全球最富有的女性音樂人。（路透）
泰勒絲是全球最富有的女性音樂人。（路透）

美國總統川普近日再度在社群平台Truth Social上發文開砲，這次鎖定對象是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）。川普聲稱，自從他公開說「我討厭泰勒絲」之後，泰勒絲就「不再火辣了」。

娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，川普寫道：「有人注意到，自從我說『我討厭泰勒絲』後，她就不再『火辣』了嗎？」不過，他並未對這項說法提供任何數據或說明。

泰勒絲近年來聲勢如日中天，根據富比世（Forbes），她的淨資產已高達16億美元，是全球最富有的女性音樂人。她的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）去年底結束，成為全球首個總收入突破20億美元的音樂巡演。她也是葛萊美獎「年度專輯」獎項史上獲獎次數最多的藝人，並在MTV音樂錄影帶大獎（VMA）中囊括30座獎盃。

川普的這番言論，正值他面對多項爭議之際。保守派反川組織「林肯計畫」（Lincoln Project）就指出，川普的貼文，只是為了轉移大眾對他接受卡達贈送波音747專機，以及他試圖削減聯邦醫療保險與補助的關注。

回顧事件起因，去年9月，在副總統賀錦麗（Kamala Harris）於辯論中表現亮眼後，泰勒絲於Instagram上公開支持賀錦麗參選總統，寫道：「我支持她，是因為她堅定捍衛我所相信的權利與價值。」沒多久，川普便發文表示「我討厭泰勒絲！」並在接受福斯新聞訪問時暗示，泰勒絲這樣的表態「在市場上可能會付出代價」。

諷刺的是，川普的女兒伊凡卡去年10月還帶著女兒和朋友們去邁阿密看泰勒絲的演唱會，可見川普家族內部對她的看法恐怕不太一致。

川普過去其實曾對泰勒絲表示欣賞，他在書中受訪時說：「我覺得她很漂亮，非常漂亮！我聽說她很有才華，但她應該不喜歡我，因為她是自由派。」如今兩人隔空交火，是否會持續升溫，外界將持續關注。

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