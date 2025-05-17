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AMD蘇姿丰忠告紐約畢業生：衝向最難的問題

編譯廖振堯／即時報導
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AMD執行長蘇姿丰10日在紐約倫斯勒理工學院畢業典禮演講時，說她收到過的最佳職涯建議是「衝向最難的問題」。(路透)
AMD執行長蘇姿丰10日在紐約倫斯勒理工學院畢業典禮演講時，說她收到過的最佳職涯建議是「衝向最難的問題」。(路透)

擔任超微半導體(AMD)執行長已十年的蘇姿丰，帶領公司從苦苦掙扎發展成為價值1900億元的晶片巨頭。本月10日，她在紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)畢業典禮中對師生家長表示，她職業生涯中收到過的最佳建議是「衝向最難的問題」。

CNBC Make It報導，蘇姿丰1995年到2007年在IBM工作，這條建議便來自當時的IBM高層約翰·凱利(John E. Kelly III)。她說這正是吸引她進入AMD的原因，「我加入AMD時，很明顯這家公司的業績好壞參半。但我看到了它的潛力、人才、願景，以及領導一家重要公司的機會，這其實是我夢寐以求的工作。」

在IBM、飛思卡爾半導體(Freescale Semiconductor)任職後，蘇姿丰於2014年12月執掌AMD。她認為艱難的挑戰是值得的，因為克服挑戰的過程最有回報。「困難的問題會讓你不斷挑戰，它們需要專注、創造力和決心…也會給你信心，讓你成長、產生影響力。當你選擇最艱難的挑戰時，你就選擇了最快的成長之路和改變世界的最大機會。」

據時代雜誌去年12月採訪，蘇姿丰等AMD高層偶爾會在午夜後查看備忘錄，在周末也會舉行會議。她對周遭的人抱持極高要求，並希望員工也有同樣的職業道德。

然而這個建議並不代表純粹因為某件事很難就去追求它。相反，蘇姿丰說要尋找機會學習感興趣的、具有挑戰性的新技能，並以此產生影響力。畢竟從事真正好奇和感到興奮的工作，可以激勵你全力以赴、獲得更持久的快樂，而不是僅僅因為讓簡歷更漂亮就去追求難讀的專業或高聲望的職位。

蘇姿丰也建議，要尋找那些需要與志同道合之人合作的挑戰，這樣才能從他人的角度學習，並拓展你的人脈。「你無法一個人解決大問題，沒有人能壟斷好的點子。我們今天面臨的挑戰太複雜，無法由一個人獨力解決。它們實際上非常需要團隊合作和協同，因為當具有不同觀點、技能和經驗的人們共同努力解決實際問題時，才會取得有意義的進步。」

蘇姿丰 IBM

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