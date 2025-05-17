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艾瑪史東走坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

記者廖福生／即時報導
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奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）於當地時間16日現身第78屆坎城影展紅毯，參與新片「艾丁頓」（暫譯，Eddington）的坎城首映。沒想到意外遭到「蜜蜂」襲擊，讓她嚇得緊抓一旁同片演員佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）的肩膀。

艾瑪史東（中）面對蜜蜂騷擾驚慌失措。（美聯社）
艾瑪史東（中）面對蜜蜂騷擾驚慌失措。（美聯社）

艾瑪史東與導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）以及主要演員群奧斯汀巴特勒（Austin Butler）及佩德羅帕斯卡等人一起步上紅毯，正當眾人面對鏡頭燦笑合照時，一隻蜜蜂無預警的闖入鏡頭，站在奧斯汀與佩德羅之間的艾瑪史東先是驚訝的詢問：「那是蜜蜂？」佩德羅回應：「對！是蜜蜂！」沒想到蜜蜂越飛越近，讓艾瑪史東開始驚慌失措的直呼：「是蜜蜂！蜜蜂！」

接著艾瑪史東下意識的拉著佩德羅的肩膀，半蹲躲避蜜蜂的侵襲，而佩德羅也趕緊用手驅趕，另一邊的奧斯汀巴特勒更是對著蜜蜂吹氣，兩大男神帥氣英雄救美的畫面，成為紅毯上的另一焦點。

「艾丁頓」為曾執導過「仲夏魘」（Midsommar）及「寶可噩夢」（Beau Is Afraid）的鬼才導演亞瑞阿斯特新的全新作品。故事背景設定於2020年5月，以一個警長與市長間的對峙延伸出美國當代政治與社會的對話。不過雖然該片吸引不少好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等人到場，但在坎城首映卻評價不一，甚至有人中途離席。

艾瑪史東登坎城紅毯。（美聯社）
艾瑪史東登坎城紅毯。（美聯社）

奧斯汀巴特勒更是對著蜜蜂吹氣。（歐洲社）
奧斯汀巴特勒更是對著蜜蜂吹氣。（歐洲社）

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