五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

汽車研究公司指出五款日本車在二手車市場轉售價很高，Toyota和Honda各有兩款車上榜。二手車示意圖，和本新聞無關。(路透)

每一位駕駛都希望自己的車物超所值又保值，汽車研究公司「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）指出，一台車買三年後，平均折舊率39%，五年則為55%；若希望車輛保值，Go Banking Rates報導，部分日本車的折舊率低於平均值，如果希望自己的愛車保值，不妨考慮這五款日本製的人氣車款。

Toyota 4Runner 2022款的三年折舊率不到所有車輛的一半，汽車零件製造商執行長黃（Leon Huang）說，Toyota 4Runner很獨特，是該等級車款採非乘載式車身（body-on-frame）的SUV 之一，提供車子卓越的越野性能，簡潔的機械結構和在二手車 市場的高詢問度，讓這款車的轉售價相對高。

2. Toyota Tacoma，購買三年平均折舊率：21%

專門提供車輛過往經歷報告的公司EpicVIN行銷主任布萊克（Alex Black）說，二手市場中，對Tacoma的需求從未停歇，這款中型皮卡在二手市場非常搶手，因為人們知道它非常耐開，所以從不缺買家。

3. Subaru Crosstrek，購買三年平均折舊率：22%

Crosstrek的二手車賣得很好；Lease End專門協助租車者購買其租賃的車輛，共同創辦人庫可（Zander Cook）說，最受租車者歡迎的日本車就是Crosstrek，這也反映在其二手車的售價上。

數十年來，Honda Civic一直是美國人氣高的車款之一。汽車保險資訊網站AutoInsurance.org的專家穆森（Melanie Musson）說，這款車不僅售價低，折舊率也低，和其他車相比，不但性能可靠還很省油。

Honda的車都很耐開，因此非常保值。黃說，市場對小型SUV的需求一直很高，擁有燃油效率、低維護成本和強大動力系統的CR-V更是名列前茅，購買這款車是明智之舉，因為開了五到七年後轉售價格不會太低。