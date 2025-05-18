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她在後院種聖女番茄及甜椒 熱情網友馬上揪出一盲點

編譯潘勛／即時報導
女網友剛學種蔬果在TikTok發問，很快就有很多高手來教她。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）
女網友剛學種蔬果在TikTok發問，很快就有很多高手來教她。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

勤刷「TikTok」的人最近會發現很多園藝影音，提供各種竅門、點子，讓人趁著今天春季打造出夢寐以求的鮮花果園；例如一位用戶種了聖女番茄與甜椒，馬上有一堆熱心的網友回應要怎樣才能讓收穫量變得更好，叫人大開眼界。

「parade.com」報導，用戶名「@madebyvictorias」的女網友拍攝影音貼上TikTok，標題寫著「我第一次自己種蔬菜，請分享你的竅門」。影片中可看到她在一個小巧的苗圃上種植聖女番茄及甜椒，並澆水在苗圃底部。

鍵盤後的高手們給的回應叫人大開眼界。有人留言說，「這些植物會大肆生長，很快就超過那個苗圃了。」另一人說，「再找個苗圃，把這些植物拔起來，半數挪到新圃子裡，妳的收成會增加一倍，只是現在看來，它們種得太過靠近了」；也有人贊同要換更大的苗圃，「甜椒喜歡交纏起來，要是我，會把聖女番茄移到另個盆子或容器裡」。

還有一人留言獻議，「假如妳把番茄分開種會更好，原因在它們會長得蓋過甜椒，不如把它們種到地上，確保它們每天至少有6個小時的日曬。」

該報導最後寫道，這些評論讓大家學到，聖女番茄與甜椒不能種太靠近，還有苗圃要夠大，才能供每株植物都長得好，「真心覺得要讚美TikTok、感謝TikTok，造福想入門園藝的菜鳥。」

@madebyvictorias

planting my first vegetable garden!! give me all your tips!!! 🌱🐝🍅 #creatorsearchinsights #vegetablegarden #gardenlife #gardening #flowers #plants #nature #tiktokgarden #vegetablegarden #gardenwithme #garden #herbgarden #homestead @The Home Depot @McDonald Garden Center @Lowe’s @ALDI USA

♬ The Game of Love (feat. Michelle Branch) (Main / Radio Mix) - Santana

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