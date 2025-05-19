我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

4生肖下半年吉星庇佑 屬鼠投資回報佳、他成功避開小人

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四生肖下半年相當好運。（取材自pexels.com@Buro Millennial ）
四生肖下半年相當好運。（取材自pexels.com@Buro Millennial ）

隨著2025年邁入下半年，不少人關注未來的運勢走向。《搜狐》近日一篇命理專文指出，有四個生肖將在下半年獲得吉星庇佑、貴人相助，不僅事業進展順利，還有望迎來財運豐收，成為命理學中少見的「多喜臨門」組合。

屬兔

其次是屬兔的人。柔和善良的個性在下半年將轉化為人氣加分的利器。在感情方面，屬兔者將受惠於身邊貴人牽線，單身者有機會結識理想對象，情投意合；已有伴侶的則與另一半關係越發甜蜜和諧。這段期間也是屬兔者在社交圈拓展人脈、獲得人緣紅利的黃金時刻。

屬鼠

屬鼠者則可謂是財運與事業齊飛的代表。文中指出，憑藉其一貫的靈敏反應與溝通優勢，屬鼠者在下半年不僅工作表現出色，更能在投資、創業等領域收穫豐厚回報。堅持不懈的態度結合好運的加持，使他們在各方面皆能展現「如魚得水」的態勢。

屬豬

最後是屬豬的人。他們以實幹著稱，凡事不急躁，紮實推進。這份穩健風格在下半年終於迎來回報。據命理說法，屬豬者將可能遇到職場貴人，給予指點與資源支持，不僅工作順遂、業績亮眼，還有機會獲得額外獎金與福利。此外，生活中也可能意外收到金錢禮物或中小獎，讓財運更上一層樓。

屬牛

首先迎來發展高峰的是屬牛的人。向來以穩重與勤奮著稱的屬牛者，將在下半年展現出強勁的事業推進力。文章指出，他們的努力將被工作單位看見，適合進行長期規劃與深度學習。雖然屬牛者在人際互動上略顯內斂，容易被小人利用，但若能強化自我保護、提升交際技巧，將可避免不必要的困擾。命理專家也提醒，屬牛者應順勢掌握產業變化，穩中求進，才能在年底收穫可觀成績。

綜觀這四大生肖，專家提醒，除了命理上的吉星與貴人運外，仍須持續努力與自我提升，才能讓這波好運真正轉化為實質成果。無論是職場、財富還是感情，掌握機遇與踏實行動，才是轉運的關鍵。

生肖運勢

上一則

拜登罹患攝護腺癌 6大Q&A男性必知

延伸閱讀

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家

夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家
貴人加持…3生肖6月迎「命運轉捩點」 屬馬進軍1領域

貴人加持…3生肖6月迎「命運轉捩點」 屬馬進軍1領域
3星座生來就是上班族的命 他自有一套生存之道就為升遷

3星座生來就是上班族的命 他自有一套生存之道就為升遷

熱門新聞

Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

2025-05-14 19:35
三生肖好運將在端午前來到。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

2025-05-13 00:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35
2生肖2星座命最好，特別幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2025-05-14 23:00
(圖／AI生成)

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

2025-05-10 04:45

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼