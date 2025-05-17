不是FB或Instagram...關掉手機一個App 專注力翻一倍

手機有很多社交App，會誘使人分心，因此會一心多用。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

手機裡許多App 設計的宗旨在提升人的生產力、效率、與人聯結的能力，但認知科學學者們指出，那些App往往令人分心，接下來更難集中注意力，甚至影響到社交生活。他們指出，電子郵件App最令人岔開心思，沒留意管理好它的話，往往損害到工作表現，降低品質。

甘迺迪大學醫學中心(JFK University Medical Center)認知及行為神經學者阿濟之(Adel Aziz)指出，工作表現要好，注意力要持續集中，才能完成手邊的任務，必須限制住岔開心思。

阿濟之承認，有些工作需要待命，你就是得不論何時、不論何處都跟上進度。電子郵件已成為現代社會預設的溝通方式，但是比起使用手機回信，在桌電、筆電來閱讀及回應電子郵件才更好，這是有理由的。

羅格斯商學院管理學及全球商業教授克茲柏格(Terri R. Kurtzberg)研究電子通訊及分心現象，她與自己團隊發現，哪怕是做相同工作，使用手機比起用筆電更叫人分心。

克茲柏格表示，原因在人的手機更多像是與社交相關的物件，所以手機在手，就提醒你該查社群媒體 ，還有哪些人你想與他們聊天；而筆電激發的是「全力以赴」心態，相形之下，手機引發的面向較為柔軟。

用手機回應電子郵件，會讓你花更多心思在其他App，誘使你打開它們，注意力來回在回應同事的問題、付帳單等事物。

神經科學家博伊爾(Patricia Boyle)指出，電子郵件只是手機眾多App之一，因為手機的提醒不斷冒出來，人們不時切換於不同的App，大腦其實跟不上這些亂七八糟，「步調太快的一心多用會添增人的認知力負擔，打擊到注意力、集中力。」

早在2019年科學研究便指出，一心多用幾乎總是不當說法，甚至不是人類大腦能辦得到的事，人的心智、大腦架構並不足以同時做兩件甚至更多的任務。人腦演化時的「線路配置」只做單一任務，而非一心多用；所謂一心多用只是由甲任務切換到乙任務，有時會傷害到工作品質、與人溝通及個人的注意力。

博伊爾指出，你在手機看視頻，還要收發電子郵件，大腦便超負荷了，讓你更難以在不同活動、構思、解決問題、維持好專注力之間切換。

加拿大學者們研究發現，手機切斷與互聯網的聯結有助於改善人的注意力，道理正是如此，有助於大家把心力一次集中在單一任務上。