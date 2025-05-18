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端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰

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三生肖端午節前後財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）
三生肖端午節前後財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

隨著端午節腳步臨近，不少民眾開始關心節氣變化對運勢的影響。根據《搜狐》近日發布的命理分析指出，今年端午節前後，生肖虎、兔、雞三大生肖將迎來財運與事業的雙重旺勢，不僅工作順遂、貴人扶持，更有望在金錢方面大有斬獲。

生肖虎

首先是生肖虎，以勇猛果斷著稱的屬虎者，端午前後猶如「虎添翼」，展現強勁的行動力與領導力。文章指出，虎年出生的人本就擅長抓住機會，具備領導氣場，而端午期間更是得財神眷顧，有望在職場上獲得升遷或接獲利潤豐厚的合作案。在投資理財上也能洞察先機，進帳可觀。

生肖兔

其次為生肖兔，平時性格溫和、待人親切的屬兔者，在端午節前後可說是福星高照。由於人際關係良好，兔子們容易受到同事與朋友信任與支持，進一步帶來工作上的突破或財務機會。報導也提到，屬兔者善於理財規劃，能將每一分錢用在刀口上，逐步累積財富。此外，家庭和樂、感情穩定，也是他們此時期的一大優勢。

生肖雞

最後是生肖雞，一向以勤奮聞名的屬雞者，在端午節前後展現出超強執行力與專注度。報導指出，他們腳踏實地、不畏挑戰，適逢節令運勢加持，不僅在事業領域收穫佳績，連帶財運也旺上加旺。加上其理財能力不容小覷，懂得分散風險、精打細算，讓財富穩中求進、滾雪球式成長。

命理專家提醒，儘管三大生肖此時機會良多，但仍需把握良機、腳踏實地，才能將端午的旺運轉化為實際成果。對於有重大計劃或財務決策的民眾而言，此時不妨多留意身邊訊號與人脈動向，順勢而為或可達成意想不到的突破。

端午節 生肖運勢

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