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好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

世界新聞網／輯
好市多示意圖。 (美聯社)
好市多示意圖。 (美聯社)

近期美國好市多(Costco)上架的拌麵意外掀起網友熱烈討論，有「愛蔥一族」的網友點名大讚，稱其為「打中味蕾的神麵」，她分享實際試吃經驗，強調這款「蔥油拌麵」香氣逼人，配料豐富，甚至連平凡的煎蛋都被它的蔥酥點綴得變身為台式經典風味。

該名網友在小紅書貼文指出，該款拌麵為Costco販售，每袋售價約1.5元美元，內含一包蔥油、一包醬料與一包蔥酥。網友指出，蔥酥香氣宛如傳統滷肉飯上炸紅蔥的酥香感，十分加分，「就連剩下的蔥酥拿去搭配煎蛋都秒變台式蛋餅」。

她進一步表示，麵條本身帶有嚼勁與麵香，拌醬後整體呈現出濃郁微甜的台式蔥油風味，卻不會留下油膩感或口氣殘留，「真的非常滿意！」

除了口味表現令人驚艷，網友也提及份量偏少，對於女性一人份剛好，但男性食量者可能需要煮兩包才足夠。不過整體來說，「無論價格、風味還是口感都無可挑剔」，她甚至推薦有看到的人可以考慮「直接囤一整盒」，自己家中可能很快就會清空存貨。

這波拌麵熱潮也引來其他網友留言共鳴「蔥油香真的會上癮」、「炸蔥香酥根本靈魂角色」、「一吃就回不去了」、「昨天看半天不知道好不好吃，猶豫半天沒買，決定回去買了」、「感謝推薦」、「這種紅蔥酥超市有賣，可以買回來隨便什麼麵都放」、「我昨天也買了，還沒開始吃」。不過也有人吐槽「這種乾拌面我上當好幾次了。價格也不便宜，3-4美元一包了，每家都說自己好吃。結果買回來根本沒區別，也都不怎麼樣」。

網友大讚好市多新出的拌麵。（取材自小紅書@一粒米Lm）
網友大讚好市多新出的拌麵。（取材自小紅書@一粒米Lm）

Costco 小紅書 好市多

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