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生理期吃巧克力能止痛？最新研究：可舒緩運動後不適感

記者黃于凡／嘉義即時報導
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巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。(圖／中正大學提供)
巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。(圖／中正大學提供)

巧克力常被認為能舒緩女性生理期不適，實際效益仍存在討論空間，但今年有學者最新研究發現，女性在生理期間適量攝取本土85%高純度黑巧克力，能顯著減緩高強度運動後的心血管壓力，舒緩不適感，研究成果刊登於國際運動醫學期刊Sports Medicine–Open。

中正大學運動競技學系教授何承訓指出，阻力訓練有助增強肌力、調節代謝，但運動過程會引發血壓上升、血管彈性降低等反應，尤其女性在雌激素較低濾泡期，血管調節能力更受挑戰。他招募31名不同生理周期年輕女性，以隨機交叉設計，在運動前攝取不同種類巧克力。

研究結果發現，受試者在補充85%黑巧克力後，收縮壓、指趾脈波傳遞速度與周邊動脈彈性指數均有顯著下降，同時血液中的一氧化氮濃度顯著上升，顯示血管擴張功能得以改善，進而緩解運動所造成的心血管壓力，這種效果在濾泡期尤為突出。

何承訓說，實驗使用85%黑巧克力，每百克可可黃烷醇含量高達4370毫克，也有659.5毫克兒茶素與376.7毫克表兒茶素，這些成分被多項國際研究證實有助血管健康。

中正大學運動競技學系教授何承訓（左）最新研究發現，女性在生理期間適量攝取本土85...
中正大學運動競技學系教授何承訓（左）最新研究發現，女性在生理期間適量攝取本土85%高純度黑巧克力，能顯著減緩高強度運動後心血管壓力。(圖／中正大學提供)
巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能...
巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，中正大學運動競技學系團隊最新研究發現，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。(圖／中正大學提供)

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