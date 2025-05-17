我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

房價超高卻住「老破小」華人曝灣區7缺點：能接受再來

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四生肖因人品好，賺錢機遇佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）
四生肖因人品好，賺錢機遇佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

根據《搜狐》命理報導指出，有四個生肖因其誠信與正直的個性，2025年在事業與財運上將迎來良好發展。屬鼠、屬牛、屬兔與屬蛇者，在這一年裡不僅機遇頻繁，且因其不做小人、不懷壞心的處世態度，贏得他人信任與合作機會，有望在職場與財富之路上大步前行。

生肖鼠

其中，生肖鼠憑藉聰明機智與出色的溝通能力，在人際互動中表現亮眼。面對變化，他們總能靈活應對，擅長與人合作而非競爭。這份誠懇與團隊意識，讓屬鼠者在工作上獲得上司與同事的支持，2025年將是他們擴展事業的重要時機。

生肖牛

至於屬牛者，向來以腳踏實地聞名。他們不畏辛勞，對工作充滿責任感。在2025年，尤其在財務、管理及工程等領域將有斬獲。由於性格忠厚可靠，屬牛人易獲得他人信賴，吸引更多合作資源。加上他們不求回報的付出精神，預期在事業上將有穩定且持續的成長。

生肖兔

生肖兔則以善良與真誠廣受好評。2025年，屬兔人將憑藉良好的人際關係，開啟更多發展機會。無論是在職場還是生活圈中，他們樂於助人、不爭功名，容易贏得朋友與合作夥伴的青睞。若能妥善運用人脈與資源，將有機會為事業帶來突破。

生肖蛇

而屬蛇者則以智慧與靈活著稱。面對快速變化的環境，生肖蛇能快速調整步伐，掌握關鍵契機。他們擅長分析與觀察，不僅在商業決策中表現出色，也樂於協助他人。雖具競爭力，卻從不心懷惡意，反而能促進團隊合作，在共同努力中創造雙贏。

總體而言，這四個生肖在2025年的職場與財富表現亮眼，原因不僅在於命運上的助力，更關鍵的是他們長期以來的品格與態度。專家提醒，面對機遇與挑戰，保持正直誠信與合作心態，將是邁向成功不可或缺的關鍵。

生肖運勢

上一則

艾瑪史東走坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

延伸閱讀

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家

夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家
貴人加持…3生肖6月迎「命運轉捩點」 屬馬進軍1領域

貴人加持…3生肖6月迎「命運轉捩點」 屬馬進軍1領域
3星座生來就是上班族的命 他自有一套生存之道就為升遷

3星座生來就是上班族的命 他自有一套生存之道就為升遷

熱門新聞

(圖／AI生成)

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

2025-05-10 04:45
三生肖好運將在端午前來到。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

2025-05-13 00:35
11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

2025-05-14 19:35
Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
2生肖2星座命最好，特別幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2025-05-14 23:00
用微波爐加熱馬鈴薯前要先在表皮戳洞，避免蒸氣在內部累積導致爆炸。（取材自unsplash.com@ Lars Blankers）

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

2025-05-10 07:35

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣