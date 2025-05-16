除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品

清潔達人Jill Koch推薦幾款好用的戶外用品清潔劑。(翻攝Instagram @Jill Koch)

戶外清潔產品是否有效很重要，除了購買架上產品回家嘗試，也可以用其他人推薦的牌子，一名家事達人在網路上推薦她用過的清潔產品，每一項都很容易使用，而且清潔除垢效果很好。

Parade Home & Garden報導，專門在Instagram分享輕鬆完成家事的網紅吉兒（Jill Koch）在影片中分享幾項她常使用的戶外清潔產品。

首先是號稱15秒就能讓黴菌消失的RMR-86除霉噴劑，一瓶30液體盎司在亞馬遜 上售價15.99元，吉兒說這罐噴劑最棒的是噴了之後完全不用刷，噴下去就直接跟黴菌說再見，室內室外都能用。

接著是SocTone鋁製輕量伸縮梯，最大承重達330磅，非常適合用於戶外工作和清潔，全部拉長後可達203英尺，結構經過設計，不容易搖晃，極具安全性。

第三個是MyLifeUNIT紗窗清潔劑，紗窗不用拆下就能清潔。吉兒也推薦一個在亞馬遜上有4.5顆星高分好評的挖除雜草工具，使用時不需跪或蹲在地上，用腳踩進土裡再把工具拔出，不到幾秒就能輕鬆移除雜草。

一般的吹葉機不是太重就是使用起來太吵，吉兒推薦Grampa's Metal Weeder無線輕量吹葉機，適合清除秋天的落葉，也可以用於打掃門廊或大門的台階。

在春天和夏天清潔窗戶時，吉兒推薦使用有附水管適配器的Breeze窗戶噴霧和沖洗清潔劑，讓清洗窗戶變得簡單輕鬆，不但能立即除垢讓窗戶閃閃發光，也不會留下一條一條的痕跡。

戶外的沙發和枕頭需要特別保護，吉兒使用Scotchgard防潑水噴霧保護枕頭和沙發免於陽光和雨水侵害，舉辦戶外派對時特別好用。吉兒最後推薦的是Carbona戶外家具清潔劑，這款清潔劑附有刷子，可以除去桌椅、毯子等家具上的頑強汙垢。