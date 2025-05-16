紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

42歲的肖恩（Shawn K）曾是一間元宇宙公司的軟體工程師，年薪15萬元，但他去年因為AI 而被裁員，現在的他四處投履歷卻等不到面試機會，只能住在旅行拖車中靠送外送和變賣家當勉強餬口，不過他不因此憎恨AI，還稱自己是AI極繁主義者。

財星雜誌（Fortune）報導，肖恩曾兩度失業，一次是2008金融危機，第二次是COVID-19疫情時，但他過沒幾個月就找到新工作，但他去年4月被解雇時，他了解到這次不同，AI在科技領域的革命活生生在他眼前上演。

肖恩這次失業後投出超過八百次履歷，但只獲得不到十次的面試機會，更糟的是其中有幾次的面試官還是AI；肖恩認為這是「社會和經濟災難浪潮」的開始，「大取代」已經展開了。

如今的肖恩從年薪15萬元的軟體工程師，變成住在紐約市 中心一台拖車中，靠外送維生的無業人士，他也會在網路上拍賣一些家具和用品，例如他的筆電，但這樣也只有增加幾百元的收入，他曾想過重回校園攻讀科技相關領域的文憑，但因成本太高而作罷。

雖然勞動統計局指出，軟體工程是成長最快的領域之一，但肖恩的遭遇可能會越來越普遍。人工智慧公司Anthropic的執行長阿莫迪（Dario Amodei）今年初表示，一年後，世界上所有的程式編碼都是AI寫的。

雖然已經待業超過一年，但肖恩沒有失去希望，也沒有對AI感到憤怒，但他對企業為了省錢而選擇AI而非專業人才感到沮喪，他認為問題在於人們還用舊思維思考：如果有一位開發者可以完成十位開發者的工作，那就裁掉九位留下一位，而不是組成十人的開發者團隊，矢志要做到過去一千倍的工作量。