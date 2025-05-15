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加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

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加州一名屋主用心設計前院，花團錦簇。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Елена Климович）
加州一名屋主用心設計前院，花團錦簇。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Елена Климович）

加州奧克蘭（Oakland）一位屋主的前院令經過的路人驚豔，花園裡各色花朵盛開、植物枝葉繁盛，看起來彷彿是由園藝達人栽種和維護，但屋主說其實他對院子的照顧不多，如此成果的秘訣是選擇耐旱及原生植物。

The Cool Down報導，該名屋主將自己庭院花團錦簇的照片上傳網路論壇Reddit，表示這是他家「天堂般的一隅」，他種的植物都耐旱，都是原生種，也都是對授粉者友善的多年生植物。

報導指出，在美國較乾旱的地區如西部，耐旱植物是最適合的選擇，也能減少澆水次數，進而節省開支，原生品種也已適應當地降水量和氣候，更對授粉者友善，這些昆蟲和小動物是農業和天然植物生長的支柱，因此透過讓庭院野化（rewilding）來餵飽牠們對任何喜好園藝者來說都是明智之舉。

該名屋主貼出的照片顯示他選擇混種原生植物和其他植物，除了維護成本低和對環境友善以外，還創造了驚人的視覺效果，花園中紅色、橘色和黃色的花朵盛開，洋蓍草也開得漂亮，蘆薈也開花爭豔。

屋主在另一張照片圖說中表示，前院另一側有洋蓍草、多年生蕎麥、多肉植物、龍舌蘭、蘆薈、馬纓丹、荊芥、鼠尾草，後方還有一些小的木百合；庭院中的花朵間以多肉植物點綴，再以排成一排的河石隔開，既有精心栽種布置的巧思，也不失繽紛且自然的感覺。

網友紛紛讚美屋主的院子，有人好奇這些是否都是屋主親自完成的，因為看起來像出自專家之手。另一人說屋主的院子實在太美了，配色得宜、設計得當，龍舌蘭也長得很好。

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