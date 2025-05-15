這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元

從傳統水電工到需要專業技術的電梯維修工，都是人才少但需求多的技術性工作，年薪都超過六位數。年輕人示意圖，與新聞無關。(路透)

「學歷愈高薪水愈高」似乎不是不變的原則，部分技術性工作無須大學文憑就能年收六位數，這些工作應徵的人相對少，但需求愈來愈多，因此雇主不斷加薪求才，有的人可以年賺將近24萬元；專家說，藍領工作是年薪六位數的捷徑，鼓勵年輕人從事技術性工作。

每日郵報（Daily Mail）報導，愈來愈多人追求大學文憑，結果變成大學畢業生滿街跑，白領工作僧多粥少，而不需大學學歷但需要受過實務訓練的技術性工作大缺工，例如傳統的水電工和需要專業技術的電梯維修工及商業飛行員。

其中可以駕駛包機、滅火和進行救援的商業飛行員已經到全國缺工的等級，但需求仍不斷增加，因此他們的平均年薪為11萬3千元，更有人一年薪水高達23萬9千元。

另一個缺工但高薪的職業是航空管制員，這是高壓又很重要的工作，需要經過特殊訓練，符合資格者不多，平均年薪為17萬9千元。

即便在科技領域，也不是所有工作都需要大學學歷。各行業都在找網頁開發和平面設計的人才，如果會程式設計或設計，不用在大學花費四年時間就有機會獲得高薪，這類工作的薪資中位數不到10萬元，但高薪者可以年賺約17萬6千元。

特效動畫師也是年收六位數且不需要大學文憑的工作，有些高薪者年收約17萬元，雖然很多特效動畫師和數位藝術家會選擇完成該領域的短期文憑課程，但這不是被看重的求職條件。

還有一些年薪六位數的工作是很多高中生從沒想過的，例如電梯和手扶梯安裝員，平均年薪都超過10萬元，根據勞動統計局的數據，這是2023年全國薪水最高的工作，但相關工作環境很辛苦，工時長、高空作業、空間狹小，每年職缺也不多，一年約2100個。