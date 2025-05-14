常洗就以為乾淨？廚房這一物9成藏有大腸桿菌

廚房擦拭巾看似乾淨，實則可能藏有多種細菌。示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Elinda Gjonomadhi）

幾乎每個家庭的廚房都會有一到兩條的擦拭巾，這些毛巾看似乾淨，但其實藏汙納垢，有研究發現擦拭巾是廚房最多細菌感染的兩個區域其中之一，也有研究發現將近九成的擦拭巾上有大腸桿菌，專家建議每天清洗擦拭巾，如果毛巾是白色的更建議用稀釋的漂白水消毒。

The Takeout報導，一項刊登在「食品保護趨勢」（Food Protection Trends）的研究檢驗了從美國和加拿大五個城市的家庭中使用的82條廚房擦拭巾，不只檢驗毛巾表面也檢查裡面，發現89%的擦拭巾有大腸桿菌，而這種細菌通常在人體排泄物中被發現。

「環境健康研究國際期刊」（International Journal of Environmental Health Research）的一項研究發現廚房擦拭巾和水槽旁邊的區域長年以來都是廚房最多細菌感染的區域；另一項研究指出在廚房擦拭巾上發現葡萄球菌，會感染皮膚，導致紅腫和起水泡。

因此，維持廚房擦拭巾的清潔很重要，而方法也很簡單，就是定期清洗，「食品保護趨勢」刊登的同份研究結果顯示，科學家在頻繁清洗的擦拭巾上發現的大腸桿菌數量遠少於沒有時常清洗的，甚至有專家建議每天清洗，特別是被如生肉等食物汙染時更是要馬上洗。

如果使用的擦拭巾是白色，專家更建議以稀釋的漂白水浸泡擦拭巾數分鐘的方式清潔。

若想維持廚房乾淨清潔，也可以用廚房紙巾取代擦拭巾，紙巾因為用完就丟，相對來說較衛生，不過對於重視環保的人來說，這樣也可能增加廢棄物的量，造成環境負擔；想要廚房乾淨還是環保，每個人需要仔細權衡。