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存到退休基金「比刷牙還簡單」 理財顧問：傻子才短線買賣

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理財專家建議採被動投資法。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Alexander Mils ）
理財專家建議採被動投資法。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Alexander Mils ）

社群媒體上充斥著各種理財建議，讓人眼花撩亂，但理財專家表示賺錢並沒有那麼複雜。Yahoo Finance報導，Netflix致富攻略系列的主持人塞堤（Ramit Sethi）是一位個人財務顧問，並在20多歲時靠著自己的理財方法成為百萬富翁。以下是賽提分享的投資心法。

塞堤說，關鍵是讓投資簡化並相信自己。那些財富創造者有一個聽起來令人毛骨悚然的綽號「死亡投資者」，其實就是他們採被動投資法，自動並定期購買多元化指數或目標日期基金，他們長年這麼做，時間久到很多人甚至忘記這些投資，這樣的投資毋須當沖、不用製作試算表，也不用對進場時機與潛在投資失利感到戰戰兢兢。

被動投資者會以長期的多元化投資分散風險並降低壓力，實現財富穩定成長。加州大學一項研究顯示，高周轉率的投資組合受到頻繁交易的摩擦成本影響，每年表現差百分之6.5。塞堤說，他採用買入持有策略，建立願景後，把錢自動投入正確的地方，然後離試算表越遠越好。

塞堤說，越早開始投資，就有更長時間讓金錢藉由複利不斷增加，「時間是讓你過上富裕生活和增加投資的最有力盟友之一」，他不避諱自己的背景優勢，父親重視財務安全性並幫助他建立投資帳戶，讓他從青少年時期起就定期存入一部分的薪水。

塞堤推薦綁定個人期望退休日的目標日期基金，他說這比刷牙還簡單，例如預期在2060年退休，就選擇到期日在同一年的基金，並設定每月自動扣款，只需設定一次，之後就不用管了。根據生命周期策略（glide path strategy），基金剛開始會採取較積極、風險較高的配置；隨著退休將近逐漸轉為保守配置。

塞堤表示，只有傻瓜才追求擇時買賣，投資應該像感恩節晚餐一樣，把火雞放進烤爐中，並在接下來的30年內靜待烹煮。對於執著逢低買入的Z世代，塞堤說，投資不是短跑衝刺，最好考慮透過高利率儲蓄帳戶累積緊急預備金，為將來可能遇到裁員做準備。

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