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上班族「水喝太少」憋尿罹膀胱炎 醫：每天至少喝2000c.c

記者劉明岩／彰化即時報導
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醫師建議「多喝水」是預防泌尿道疾病的最佳良藥。 (圖／彰化秀傳醫院提供)
醫師建議「多喝水」是預防泌尿道疾病的最佳良藥。 (圖／彰化秀傳醫院提供)

一名30多歲的女上班族長時間待冷氣房，水喝不多還常憋尿，後來突然出現頻尿、尿急、排尿灼熱等不適，檢查發現是膀胱發炎。台灣彰化秀傳醫院泌尿科醫師温晨越建議，「多喝水」是預防泌尿道疾病的最佳良藥，建議民眾每天至少攝取2000c.c.水分，不僅能預防泌尿道感染，還能大幅降低結石風險。

温晨越指出，每到夏天，泌尿科門診裡總是有不少因為「水喝太少」而掛病號的病人，有些人是因為忙碌工作整天沒喝幾口水，也有人為了減少上廁所次數而刻意不喝水，結果導致泌尿系統問題接踵而來，最常見的兩大問題是泌尿道感染和泌尿道結石，共同源頭常常是「水分攝取不足」。

温晨越表示，除待冷氣房少喝水的女上班族罹膀胱炎的例子外，還有一位50多歲的男性，長期從事戶外勞動，卻很少喝水。有天半夜，他因為腰部劇痛，痛到滿地打滾，送到急診才發現是結石卡在輸尿管，這樣的情況嚴重時還可能導致腎臟功能受損。

温晨越表示，泌尿道感染的發生，和體內細菌無法順利排出有關，進一步引發感染。尿液中本來就含有鈣、草酸、尿酸等晶體成分，而水分不足會讓這些物質濃度升高，身體水分又經由汗水大量流失，尿液變濃，更容易讓這些成分結晶、形成結石，這也是為什麼夏季是結石病人的高峰期。

温晨越說，對於較小的結石，通常會採取保守治療，鼓勵病人多喝水、多運動，像是跳繩或上下樓梯，加速結石的排出；同時搭配藥物放鬆輸尿管，幫助把膀胱裡的細菌或石頭沖刷出去。若這些方法無效，就會進一步安排體外震波碎石，將結石震碎成沙狀，再隨尿液排出體外。嚴重者，像是結石堵塞、引發感染，甚至影響腎功能的情況，則需透過內視鏡手術，從尿道進入膀胱、再進到輸尿管，將結石直接夾出。

温晨越建議民眾每天至少攝取2000c.c.水分，尤其在氣溫高、活動多、出汗多的情況下，更應主動補水。觀察尿液顏色也是自我監測的小撇步，越清澈越好，顏色越深表示水喝不夠。保持良好水分攝取，不僅能預防泌尿道感染，還能大幅降低結石風險。

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