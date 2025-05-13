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四川女店主直播雞屁股拔毛 上萬人圍觀：太解壓

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四川樂山一小吃店店主直播給雞屁股拔毛，竟然吸引了上萬人在線觀看。（取材自紅星新聞）
四川樂山一小吃店店主直播給雞屁股拔毛，竟然吸引了上萬人在線觀看。（取材自紅星新聞）

近些年來，網路直播迅速席捲了人們的生活。四川樂山一小吃店店主直播給雞屁股拔毛，竟然吸引了上萬人在線觀看，很多網友直呼「太解壓了」。

紅星新聞報導，兩位90後女店主表示，直播後銷量翻倍，現在每天要給30多斤雞屁股拔毛，短短兩三個月時間，已經用壞了5把鑷子，「有些人可能對雞屁股有誤會，其實它並不是雞的屁股，而是雞的尾巴，希望更多人能愛上這種特色美食。」

報導指出，在喧鬧的菜市場附近一間裝修清新的小店鋪裡，兩位年輕女子架起兩盞燈、兩部手機，一人熟練地給雞屁股拔毛，一人則在一旁進行解說……這段時間，直播成了兩位90後小吃店主王鈺賢和楊艷利日常生活的一部分。

王鈺賢和楊艷利將雞屁股做成了一道美食「冷吃雞屁股」，並將給雞屁股拔毛的過程在網絡平台直播，沒想到卻引發了眾多網友的關注。

「雞屁股到底是雞的哪個部位？」、「到底能不能吃？能吃的話，怎樣做才好吃？」據報導，不少網友提出疑問的同時，更多網友直呼「拔毛的過程太解壓了」、「既有點密集恐懼，但又忍不住想一直看到最後」。

報導稱，王鈺賢表示，大家俗稱的「雞屁股」並不是雞的屁股，從解剖結構來說，其實是雞的「尾巴」，並不是雞的泄殖腔，跟其他動物的尾巴沒什麼兩樣。

四川樂山一小吃店店主直播給雞屁股拔毛，竟然吸引了上萬人在線觀看。（取材自紅星新聞...
四川樂山一小吃店店主直播給雞屁股拔毛，竟然吸引了上萬人在線觀看。（取材自紅星新聞）

今年32歲的王鈺賢和28歲的楊艷利都是土生土長的樂山本地人。今年春節後，兩個愛好美食的好閨蜜決定一起做冷吃系列美食，「剛開始在朋友圈賣，生意還行，大家都覺得味道不錯，後來我們決定開一家小吃門店。」

3月底她們拍了一條給雞屁股拔毛的視頻，「沒想到突然就爆了，有500多萬的瀏覽量。」以前從事旅遊行業的王鈺賢曾做過直播帶貨，在網上直播賣旅遊行程，便想試水一下直播給雞屁股拔毛，沒想到吸引了幾千上萬人在線觀看。

「因為我們要直播給雞屁股拔毛，肯定就要買有毛的、毛多的才行。」王鈺賢說，正常情況下雞屁股的毛都比較少，個別批次的雞屁股毛很多，可能是那種正在換毛期的雞屁股，「有一段時間沒到毛多的雞屁股，無毛可拔，我們就停播了。」

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