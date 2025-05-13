從頭上戴的到腳上穿的 這五樣旅行物品恐將因關稅漲價

受到關稅政策影響，從鞋子到數位相機都可能在之後價格大漲。旅遊示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Haley Black）

夏天旅遊即將到來，但受到川普政府的關稅 政策影響，今年出遊的成本可能變得很驚人；Go Banking Rates報導，從鞋子到行李箱，有五項旅行的必備或讓旅途更輕鬆的物品，之後可能會受到貿易戰 影響而變貴。

1. 兒童安全座椅

無論上山下海，還是想來場州際公路之旅，堅固安全的兒童安全座椅是有小小孩家庭的必備物品，但受到和中國貿易戰的影響，讓本來就不便宜的安全座椅變得更貴，中國製的安全座椅可能從59元漲至145元。

2. 舒適的鞋子

不管是哪一種行程都免不了長時間走路，在異國的大街小巷中探險，還是在國家公園內享受美景，也可能是在迪士尼樂園內穿梭於各設施之中，因此旅行時一定要穿舒適的鞋子，但美國約七成的鞋子是從中國和台灣進口，未來無可避免因關稅而漲價。

3. 新秀麗（Samsonite）行李箱

堅固耐用的行李箱是出遊的必備物品，旅遊刊物Travel + Leisure建議旅客若有需要現在盡快購入行李箱，特別是新秀麗的忠實顧客，因為該品牌行李箱主要在中國製造，關稅將推升售價。

4. 數位相機

雖然現在大家幾乎都用手機拍照，但用相機拍照也大有人在，不過很多相機都是在這次被牽扯進貿易戰的國家生產，因此如果想要在今夏旅行前添購或替換拍照裝備的人，現在可以馬上行動了。

5. 抗噪耳機

抗噪耳機可以讓旅途更完美，無論是飛機上哭鬧不休的嬰兒，還是在大眾運輸上開擴音大聲講電話的蠢蛋，抗噪耳機都能讓你的耳多稍微舒服些，但抗噪耳機未來也可能因為關稅戰漲價，最好現在趕快訂購。