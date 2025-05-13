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Trader Joe's不特價也不提供折價券 店家親曝原因

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Trader Joe's沒有特價和折價券，店家在官網上解釋原因。Trader Joe's示意圖。(美聯社)
Trader Joe's沒有特價和折價券，店家在官網上解釋原因。Trader Joe's示意圖。(美聯社)

去過Trader Joe's消費的人會發現這間店有些地方和其他賣場或超市不同，例如他們沒有太多知名品牌的商品，也沒有賣一些家庭常用物品如保鮮膜或鋁箔紙，還有一個很大的不同是Trader Joe's沒有特價，也未向顧客提供折價券，而答案就藏在他們的官網上。

Daily Meal報導，Trader Joe's在官網上的「常見問答」中解釋為什麼沒有特價和折價券，店家解釋，因為他們每天販售的商品價格都低廉又親民，他們的目標也是持續讓正價商品便宜到可以和其他店的特價商品競爭，因此不需要提供特價品或折價券。

Trader Joe's也在官網上的介紹解釋他們能提供具競爭力價格商品的原因，包括他們直接向供應商採購並用最優惠價大宗採購，他們窮盡所有可能省錢，因為那最終能幫顧客看緊荷包。

不過，儘管沒有特價或折扣，還是有在Trader Joe's購物的省錢妙招，也就是適用所有超市和賣場的方法，例如補貨前先巡盤點冰箱、食物儲藏櫃和廚房有什麼庫存、不要在飢餓時上超市、嚴格遵守購買購物清單上所列的品項，但若很容易受到有趣、季節性或新品吸引，或許可以設個門檻，例如可以允許自己購買採購清單外的物品，以兩樣為限。

如果要從Trader Joe's中選出最超值的商品，報導推薦啤酒、酒類，冷凍肉類也比新鮮的肉便宜，品質也一樣好。另外Trader Joe's也有不輸好市多Costco）的退貨政策，即便商品已開封、沒有收據明細，都能全額退貨，不過根據每個州不同的當地法律，酒類可能不適用於這個寬鬆的退貨原則，退貨前可以先詢問店家。

Trader Joe's 好市多 Costco

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