先進先出、食物怎麼擺？小秘訣拯救你家混亂又爆炸的冰箱

冰箱是廚房的核心，存放各種食材，掌握整理技巧可節省尋找時間、避免食物浪費。冰箱收納示意圖。（取材自unsplash.com@ Ello）

冰箱裡存放各種食材，如果沒有妥善整理會很混亂，頻繁地使用也會讓冰箱容易變髒，保持冰箱清潔是個大挑戰，但其實只要知道正確方法，整理冰箱並不困難。Daily meal報導列出14個整理的小技巧，讓冰箱保持井然有序，避免浪費食物甚至影響健康。

1. 先進先出

先進先出（First In, First Out）原則的原理很簡單，將較新鮮且保存期長的食材放冰箱後方，而較舊或易壞的食材置於冰箱前方，打開第一眼就看到，更容易知道哪些食物優先食用，也避免快壞掉的食材在深處腐壞，增加額外清理工作。這個方法並非萬無一失，仍需要定期檢查冰箱內的食材新鮮度，但運用得當能讓冰箱乾淨又有序。

2. 使用透明容器

選擇能看見內容物的透明容器，只要打開冰箱就能清楚看見食物狀況，避免反覆打開容器導致食物暴露在空氣中，讓食物溫度被降低，更快腐壞，也能一目瞭然冰箱內的庫存，避免剩菜被遺忘而放到腐壞。建議使用玻璃容器，相比塑膠容器較不易殘留食物氣味，也更耐用。

3. 使用轉盤

如果想取得冰箱後方的瓶瓶罐罐，通常得先將前方的所有物品移出冰箱，非常麻煩，但在下方墊一個轉盤，轉一轉就能輕易取得食物。市售轉盤尺寸多樣，可以將大尺寸放在冰箱下層，裝載起司、蔬果與肉類；小的放在上層，依照類別裝醬料瓶；別忘記定時清理轉盤上的髒汙。

4. 善用冰箱存放儲藏櫃的食物

有些人冰箱塞太滿，有些人則是儲藏櫃很擁擠、冰箱很空，此時可將部分調味料、醃菜改放冰箱，不但清出儲藏櫃的空間，也能保存更久。堅果也應存放在冰箱中，延緩油脂氧化。別忘記把食物裝在密封袋或保鮮盒內，避免暴露在空氣中而加速腐壞。

5. 堆疊容器

擺放食材與剩菜時，除了水平放置，也能垂直堆疊。Ideal Home的整理專家特普林（Joanna Teplin）說，使用可堆疊的容器能善加利用冰箱內的垂直空間。將瓶子等物品改為直立放置，也能騰出更多空間。

6. 規劃優先食用區

雜亂無章的冰箱容易讓食物超過保鮮期而腐敗。可以在冰箱內規劃優先食用區，專門擺放快過期的食物，提醒自己盡快食用，也要每天檢查其他區域是否有快壞掉的食物，若有就放到優先區。

7. 在香料罐區放置蛋盒

冰箱的香料罐區存放大小不一的瓶罐時看起來很亂，但分開放又容易忘記有哪些調味品。可以把裝蛋紙盒去掉底部後將醬料罐倒放其中，不僅排序整齊，醬料也聚集瓶口，取用方便，紙盒還能吸收溢出的醬汁，再隨時替換新的紙盒。

8. 善用筷子協助堆疊

如果剩菜裝在碗中並用保鮮膜包裹，上方很難放其他東西，很浪費空間。可以在碗上方平行擺一雙筷子做為緩衝後堆上第二個碗，只要空間夠就能重複堆疊，但要確保筷子結實、碗不會太重，否則筷子折斷碗摔落，所有整理和清潔工作都白費了。

9. 製作磁鐵保鮮盒

如果冰箱內的分層放不下，不妨試試自製磁鐵保鮮盒存放香草葉或蔬菜丁。僅需在保鮮盒底部黏上鈕扣磁鐵，待黏膠凝固後便可吸附在冰箱上。由於盒子會垂直放置，因此須確保內容物不會溢出。

10. 食材擺在正確位置

食材分門別類並擺在合適位置非常重要，不但節省尋找時間，也降低變質的風險。冰箱專家希普斯（Sarah Heaps）說，堆放冰箱物品的原則是「物以類聚」，類似物品放一起，事先規劃好冰箱每層放置的食物種類，肉類放冰箱下層，避免汁液汙染其他食物；上層通常溫度較高，適合耐放的堅果或很快就要吃的剩菜。

11. 在抽屜內放入隔板

冰箱抽屜不仔細整理很容易變得一團亂，可以放入隔板區隔空間，根據食材種類、新鮮度、堅硬度分門別類擺放，整理會更有效率。較堅硬的食材可以放在冰箱後方，而怕擠壓的食材，如萵苣、菠菜可以放前面，如此可避免碰撞，也更容易找到食材，隔板也容易取出清洗。

12. 選用網狀置物架

大部分冰箱的置物架都是一整片塑膠板，雖然美觀、好清理，但板子上容易聚積液體，也可能阻擋冷氣對流，浪費電。可以改用網狀置物架改善上述缺點。因為冰箱內較潮濕，需注意置物架的材質，選擇不易生鏽的碳鋼或不銹鋼。要記得用獨立容器裝食物並加蓋，避免上層食物汙染下層食物。

13. 分裝食物

很多人可能遇過買了酸辣醬或青醬，結果打開冰箱發現角落還有一瓶的狀況。將同一類食物裝在對應收納盒內，更容易管理庫存狀況、節省尋找時間，冰箱也更容易維持乾淨。收納盒外可貼上標籤或使用透明盒子，方便辨識內容物。

14. 移除原始包裝

有些食物的包裝會佔據很多空間，甚至比內容物大好幾倍，紙盒也可能吸收水氣而導致食物更快腐敗。建議已開封的食物可以捨棄原本包裝，根據個人需求另外分裝，再貼上標籤標註日期與相關資訊。