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好市多拼盤辦派對好幫手 只能現場預訂不能網路電話點餐

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好市多的派對拼盤是舉辦派對時省力的幫手，其中蝦子拼盤很受到歡迎。(翻攝costcofans Instagram)
好市多的派對拼盤是舉辦派對時省力的幫手，其中蝦子拼盤很受到歡迎。(翻攝costcofans Instagram)

舉辦派對時若不想或無法花太多時間準備，好市多Costco）的派對拼盤是節省時間的好幫手，在琳瑯滿目的選擇中，蝦子和蔬菜拼盤最受歡迎，而訂購拼盤時需要留意一件事，就是只能親自到好市多店內下訂，無法在網路上預訂。

Daily Meal報導，好市多的派對拼盤需要訂購者親自到店內下訂，這方法看似過時，卻是業者銷售的方式，無法在網路上預訂，有傳聞指部分分店可以接受電話下訂，但你家附近的分店可能不是如此，因此還是去店內下訂最保險，訂購過程簡單直接，不用擔心會很繁複。

要訂購好市多派對拼盤時，需要在希望取貨的時間至少24小時前到店內下訂；在店內的熟食或麵包區旁邊，會有一個標有「派對拼盤在此訂購」的機台，填好表格，寫下想要的拼盤、數量和取貨日期及時間，留下聯絡和會員資訊，完成後把表格投入機器中就可以了，接下來就等預定時間回到店內取貨，下訂時無須付款，取餐時才付款。

好市多官方搭配的拼盤基本上有三項受到會員喜愛的餐點，包括蝦子拼盤（shrimp platter）、手工麵包三明治，以及水果、肉類、起司拼盤，其中蝦子拼盤受到廣大好評，這份拼盤有非常多蝦子、三杯雞尾酒沾醬和檸檬角，可供20至24人食用，售價39.99元，若賓客有海鮮愛好者，選這道就對了。

如果不想跑兩趟好市多，也可以選購一般商品，三明治和蛋糕是安全牌，好市多的巧克力慕斯蛋糕（Chocolate Tuxedo Mousse Cake）受到眾多會員的好評，口感和味道都令人垂涎三尺，店內販售的各種餅乾則是簡單美味的點心。

說到點心，好市多的蔬菜拼盤（Taylor Farms Vegetable Tray）人氣超高，四磅重的拼盤有多種一口大小的蔬菜，附有牧場沙拉醬，另外，水果、肉和起司拼盤出現在好市多的冷藏區，這個拼盤雖比官方拼盤小，但消費者可以一次購買多個，再組合成自己要的熟食冷盤。

@taylorfarms

Intercept hunger with this last-minute veggie tray 🏈 #gamedayfood #biggame #veggietray #ranchdip #costcohaul #costcofinds #taylorfarms #crudites

♬ queen of disaster with sparkles -

好市多 Costco

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